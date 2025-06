Grêmio acerta detalhes com Caíque e fica próximo de anunciar o novo volante

Buscando solidificar o meio-campo, o Grêmio concluiu na quarta-feira (25), à noite, a contratação de Caíque. O jogador estava no Juventude desde 2024, ano em que se destacou pelo clube alviverde e desce a Serra para assinar um contrato até o final de 2027 com o Tricolor.

Para poder adquirir o jogador de 29 anos de maneira definitiva, o clube da Capital pagará ao Papo o valor de R$ 5 milhões. Além disso, o Grêmio repassará o empréstimo de Luan Cândido e cederá mais um atleta ao Alviverde. Caso o acordo com o segundo jogador não ocorra, o Tricolor terá de acrescentar R$ 2 milhões ao montante final.

O acerto com Caíque dividiu as opiniões dos torcedores. No Campeonato Brasileiro, o volante possui 5 jogos e nenhuma participação de gols. Entretanto, as virtudes defensivas do novo reforço atraem a maior parte das atenções. São 2.8 bolas recuperadas por jogo e 3.6 desarmes realizados, em média, nas partidas. Em relação ao aproveitamento no combate da jogada, o jogador tem 60% de aproveitamento nos duelos e 68% nos confrontos no chão.

Se o compararmos com Camilo e Cuellar - atletas de mesma função que já estão no elenco gremista desde o início do ano - e somarmos os atributos de ambos, Caíque só perde para o colombiano em bolas recuperadas: 3 contra 2.8. Portanto, o novo reforço pode ser uma tentativa do técnico Mano Menezes de encontrar uma peça que consiga acrescentar sustentação no time do Grêmio.

Ainda falta o anúncio oficial por parte do Tricolor. Porém, os acordos entre todas as partes que envolvem o negócio já estão firmados, faltando apenas a assinatura final do contrato, exames médicos e troca de documentações entre os times. A expectativa é de que até o final da semana o anúncio ocorra.