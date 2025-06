Alex Santana é apresentado no Grêmio e destaca: 'Vou estar aqui pra ajudar'

O Grêmio apresentou nesta quarta-feira (25) o seu novo camisa 80 para o restante da temporada: Alex Santana. O meio-campista estava no Corinthians e reforça o Tricolor por empréstimo válido até o final de 2025. Santana carrega o status de jogador de confiança do coordenador técnico Luiz Felipe Scolari, pois o dirigente foi seu treinador em 2022 quando ambos representaram o Athlético-PR na campanha do vice-campeonato da Copa LIbertadores.

Sobre a parceria com o ex-treinador, Alex destacou a ansiedade em reencontrar Felipão e revelou seu sentimento quando recebeu a ligação do velho conhecido para convencê-lo a vir para Porto Alegre. “Trabalhei com o Felipão no Athletico-PR e foi um muito bom. Quando ele me ligou eu não pensei duas vezes. Quero trabalhar com ele novamente, disse". O novo reforço ainda completou falando sobre a alegria de estar vestindo a camisa gremista: "Meu sogro e meu cunhado são gremistas. Na hora, que falei sobre o acerto, todos ficaram felizes”.



Alex Santana é o terceiro reforço do Grêmio para a função na temporada. Sobre sua preferência em relação a posição, o camisa 80 se descreveu como muito versátil neste quesito e se mostrou à disposição do técnico Mano Menezes. "Joguei em todas as funções do meio campo. Joguei como 1º, 2º, e 3º de meio, fiz o lado também em outras ocasiões. No que o Mano optar, vou estar aqui pra ajudar ", ressaltou.



O jogador estava no Corinthians na última temporada. Na sua chegada, o técnico era Ramón Díaz, e com o argentino, o meia-campista acumulou jogos e até mesmos gols no Campeonato Paulista deste ano. Entretanto, com a demissão de Diaz e a chegada de Dorival Júnior, as oportunidades no Timão reduziram. Em relação ao final de ciclo no clube paulista, Alex disse: “Acredito que não é que eu não perfomei no Corinthians. Não foi uma passagem ruim. O treinador tem suas preferências. No Grêmio quero encontrar o melhor de mim”.



O novo reforço já treina com os seus novos companheiros desde segunda-feira. A sua estreia pode vir a acontecer no próximo dia 8, contra o São José, na Arena, pela Recopa Gaúcha. Questionado se houve uma conversa com Mano menezes no que diz respeito a utilização do atleta, o meio-campista reforçou que neste primeiro momento as questões físicas estão sendo mais trabalhadas, mas que com o tempo, as questões táticas devem se alinhar.



“A gente tem que tentar se encaixar o mais rápido possível no padrão do Mano. Nessa parada, vamos nos adaptar melhor para dar o melhor possível. A gente não teve muito tempo, realizamos trabalhos físicos. Não treinei com o grupo, praticamente. Ainda não tivemos uma conversa sobre onde vou jogar”, concluiu.