Após fechar com Alex Santana, Grêmio intensifica esforços para trazer Caíque

Após concluir a contratação do Alex Santana por empréstimo junto ao Corinthians para o restante da temporada, o Grêmio tem investido esforços para viabilizar a transferência do volante Caíque, do Juventude. O atleta de 29 anos é um pedido do técnico Mano Menezes, que ainda solicitou mais um zagueiro destro, um meia de criação e um atacante. Se concretizar a vinda do jogador alviverde, será o nono volante trazido pela gestão do presidente Alberto Guerra.

Caíque se destacou com a camisa do Papo na campanha do Campeonato Gaúcho de 2024, na qual a equipe foi vice-campeã. Para ter o jogador, o Tricolor terá de desembolsar R$ 5 milhões e cederá Luan Cândido e mais um atleta - ainda não definido - ao time da Serra gaúcha. A negociação está na fase de alinhamentos dos trâmites finais.

Esta é só mais uma tentativa da direção gremista de encontrar o cobiçado camisa 5 ideal para fortalecer o meio-campo. Desde 2023, sete atletas foram testados na função. No primeiro ano de gestão, Pepe e Felipe Carballo desembarcaram em Porto Alegre, onde foram titulares na primeira temporada no clube, mas perderam espaço e foram negociados no ano seguinte - o uruguaio estava emprestado ao NY Red Bull, retorna ao Tricolor no próximo mês e deve ser novamente negociado.

Em 2024, foram depositadas as esperanças em Dodi, Du Queiroz e Edenílson. Este foi o pacote com mais acertos até então, visto que somente Du Queiroz não permanece no clube e Dodi e Edenílson são, por vezes, titulares.

Na atual temporada, Caíque irá se somar a Alex Santana como atletas buscados. O ex-Corinthians ainda não estreou e deve estar a disposição para a próxima partida contra o São José, pela Recopa Gaúcha, no dia 8 de julho.