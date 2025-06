Grêmio volta aos treinos visando preparo físico e a recuperação de atletas

Após um período de dez dias de folga para os atletas, o Grêmio retornou às atividades nesta segunda-feira (23), no CT Luiz Carvalho. Sem partidas oficiais até 8 de julho, o Tricolor começa o tão desejado período de treinamentos para enfrentar o decorrer da temporada. O técnico Mano Menezes conta fielmente com esses dias para preparar a equipe e declarou antes da paralisação que a parte física e aprimoramentos técnicos serão os pontos principais a serem explorados.

“Primeiro, a gente recupera um pouco os jogadores, depois vamos aprimorar a questão de condicionamento, que entendemos que ainda podemos avançar mais. Paralelamente, vamos trabalhar a questão técnica dos jogadores e tática da equipe para que as ideias que julgamos sejam as adequadas para a equipe que está aí”, disse Mano.

Procurando utilizar da melhor forma esta rara oportunidade de treinos, a comissão técnica realizará até o final da semana trabalhos em dois turnos - intensificando a preparação. Esta medida foi adotada anteriormente nas semanas do dia 10 de junho, quando ocorria a Data Fifa.

Nos treinamentos realizados nesta segunda-feira, em imagens divulgadas pelo clube, Monsalve, Cuellar e Aravena trabalharam com os demais atletas e estão em estágio final de recuperação das lesões. A expectativa maior se trata do retorno do volante, que atuou em apenas 40% dos jogos nesta temporada. Mano falou em outras oportunidades que conta com o jogador para a temporada e deve utilizar os treinos para prepará-lo fisicamente.