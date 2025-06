Abel Ferreira deve renovar com o Palmeiras por mais dois anos: 'Tudo indica que sim'

Apesar de dizer repetidas vezes que tinha o desejo de deixar o Palmeiras ao final do seu contrato, em dezembro deste ano, Abel Ferreira indicou que mudou de ideia. Ele afirmou neste domingo (22), um dia antes do último compromisso do clube na fase de grupos do Mundial de Clubes, que é provável que aceite a extensão de contrato proposta pela presidente Leila Pereira.

"Tudo indica que sim", afirmou o técnico, quando perguntado se vai seguir no clube do qual se tornou o treinador com mais conquistas na história. Ele falou rápido sobre a possibilidade de ampliar seu vínculo porque este momento, avalia, não é o ideal para discutir o assunto.

"A Leila falou muito bem, vamos ter tempo para sentar e conversar sobre isso", ressaltou. "O momento é de estar completamente focados no Mundial. O mais importante é desfrutar do que vemos da nossa torcida e levar para campo essa energia que contagia os nosso jogadores."

O plano de Leila Pereira é ter o treinador até o fim de seu mandato, em dezembro de 2027, como falou reiteradas vezes, e conta com o carinho e prestígio de Abel por ela como trunfos para convencer o português. O fato de as filhas e mulher do técnico estarem confortáveis e adaptadas a São Paulo também serão determinantes para que Abel prolongue sua estada no País.

Abel repetiu a postura agradável na terceira coletiva pré-jogo no Mundial. Confortável, contente e grato de poder estar no primeiro Mundial de Clubes organizado nesse formato pela Fifa, o treinador disse que interessa, para ele, que imprensa e torcedores não conheçam como profundidade como é o português para além da beira do gramado.

"Como vocês não estão comigo diariamente não me conhecem. Mas minha forma de viver é aqui e agora. É verdade que às vezes penso 'será que eles veem cara esse grosso e rude em mim?", refletiu.

"Às vezes é importante vocês pensarem assim, é bom ter esse 'boneco'. Mas sou muito grato, quando me levanto e me deito agradeço. Como vocês estão aqui, mais próximos de mim, vocês me veem mais, tem mais abertura, vocês veem algo que eu talvez não queria mostrar."

O treinador confirmou que Aníbal Moreno, com edema na coxa direita, não joga. O provável substituto é o uruguaio Emi Martínez. Também indicou que dará oportunidades para atletas que ainda não puderam jogar a competição ou jogaram poucos minutos e brincou sobre a estratégia que desenhou para parar Messi.

"Só se os jogadores do Inter Miami não passarem a bola pra ele", brincou. "É uma oportunidade, um desafio. Uma das maiores figuras da história do futebol."