Flaco chama tempestade, VAR evita drama e Palmeiras vence 1ª no Mundial

O Palmeiras viveu fortes emoções, mas conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes. O Alviverde quase viu Veiga ser expulso no primeiro tempo, e precisou do "plano" de Abel Ferreira para deslanchar e bater o Al Ahly, nesta quinta-feira (19), por 2 a 0, no MetLife Stadium. Para aumentar o drama, o confronto foi paralisado logo após o gol de Flaco López -segundo do clube paulista - por alerta de tempestade. Abou Ali, contra, abriu o marcador.

Veiga levou vermelho aos 36 minutos, mas VAR recomendou revisão e meia ficou só com o amarelo. O meia -que completa 30 anos nesta quinta-feira (19)- fez seu primeiro jogo como titular no Mundial. O Alviverde só deslanchou no segundo tempo, após alteração dupla de Abel. O português colocou Flaco López -que participou dos dois gols- e Maurício, que deu assistência para o segundo.

O confronto ficou paralisado por 48 minutos por alerta de tempestade, e jogo recomeçou com sol e pingos de chuva. O time de Abel Ferreira assumiu momentaneamente a primeira colocação do Grupo A. O Alviverde chegou a quatro pontos. O Palmeiras volta a campo na segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), para enfrentar o Inter Miami. Em mesmo dia e horário o Al Ahly encara o Porto. Ambos os jogos são pela terceira e última rodada da fase de grupos.

COMO FOI O JOGO

Palmeiras deixou a bola com o Al Ahly, quis sair em velocidade, mas nada de bola na rede. Os comandados de Abel Ferreira iniciaram o jogo de olho nas arrancadas em velocidade, e viram Estêvão mandar rente à trave direita a melhor chance. O time também apostou em uma forte marcação e levou perigo em bolas paradas, mas não conseguiu vencer o goleiro El Shenawy.

Veiga levou vermelho, Alviverde flertou com drama, mas VAR interveio e camisa 23 seguiu em campo. O aniversariante do dia quase complicou o clube paulista ao fazer uma falta dura em Yasser no meio campo, aos 36 minutos do primeiro tempo. O árbitro puxou o cartão vermelho, mas foi chamado pelo VAR e trocou a punição para o amarelo.

Time de Abel ficou "cabeça quente", viu Al Ahly crescer, mas foi para o intervalo com o 0 a 0. A temperatura subiu entre os jogadores do Palmeiras após a quase expulsão de Veiga, e o time ficou preso em seu campo diante de um solto time egípcio. Mesmo assim, Weverton foi pouco exigido e o placar seguiu zerado.

Abel mudou no intervalo, Palmeiras deslanchou e enfim marcou no Mundial de Clubes O português colocou Flaco López e Maurício no intervalo, e a dupla participou dos dois tentos alviverdes. O camisa 42 disputou a bola que resultou no gol contra de Abou Ali e anotou o segundo após lançamento de Maurício.

Após duas pausas, o clube paulista controlou o jogo, mas viu Aníbal Moreno sair com possível lesão. Um alerta de tempestade e uma pausa para hidratação interromperam o segundo tempo, mas o Palmeiras não "esfriou", controlou a bola e - agora com Paulinho no ataque - seguiu em busca de mais gols. A dor de cabeça ficou por conta de Moreno, que precisou de substituição por um possível problema na perna direita.