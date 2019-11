Cruzeiro-RS é campeão estadual juvenil no primeiro título na nova casa

Em seu primeiro ano atuando em Cachoerinha, o Cruzeiro-RS já conquistou um título. Enquanto os profissionais lutam para voltar à elite do futebol gaúcho, a base vem forte, levantando taças. Pelo Estadual Juvenil Sub-17, no sábado, o Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, na Arena Cruzeiro, e ficou com o título. Na partida de ida, a equipe da Região Metropolitana havia vencido por 3 a 1, na Zona Sul do Estado. A festa do título contou com a presença do prefeito de Cachoeirinha, Miki Breier, além do presidente do clube, Cláudio Lempek, que passará o cargo a Dirceu de Castro para o biênio 2020/2021.