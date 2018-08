Felipão chega ao Brasil na sexta e já comanda o Palmeiras no domingo

Folhapress

O Palmeiras definiu a data para a chegada de Luiz Felipe Scolari ao Brasil. O treinador desembarca em São Paulo na sexta-feira (3) pela manhã, é apresentado na Academia de Futebol às 15h do mesmo dia e depois segue para Belo Horizonte, onde comandará o time pela primeira vez diante do América-MG, domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico passou os últimos dias em Portugal, onde tem residência, resolvendo questões pessoais de moradia e logística. Enquanto isso, os treinamentos foram comandados nesta semana por seu auxiliar Paulo Turra, que já promoveu mudanças no time com a entrada de Deyverson entre os titulares.

No dia da apresentação de Felipão no Palmeiras, a delegação alviverde não estará em São Paulo, pois vai direto de Salvador, onde o time enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (2) pela Copa do Brasil, para Belo Horizonte. O primeiro contato do técnico com os jogadores, portanto, será na capital mineira, na véspera da partida contra o América.

Scolari estava sem trabalhar desde o final do ano passado, quando deixou o Guangzhou Evergrande. A passagem pelo clube chinês foi de muito sucesso, com a conquista de três campeonatos nacionais e uma Liga dos Campeões da Ásia. Ele chega para sua terceira passagem no Palmeiras para substituir Roger Machado, demitido na semana passada após derrota para o Fluminense.