Fenavinho integrada à ExpoBento

Centro referencial da produção vinícola nacional, Bento Gonçalves volta a celebrar a festa que chancelou sua alcunha como Capital Brasileira do Vinho. A Fenavinho, cuja primeira edição ocorreu em 1967, será uma oportunidade imperdível para o turista visitar o município da serra gaúcha para celebrar a volta do evento. A Festa Nacional do Vinho chegará à 16ª edição entre os dias 13 e 23 de junho, concomitantemente à ExpoBento, maior feira multissetorial do País, no Parque de Eventos - ambas com realização assinada pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG).

Muito da programação da icônica festa, que foi realizada pela última vez em 2011, já está elaborada. O retorno às origens, com a elevação do trabalho do imigrante italiano que trouxe a cultura da vinha à cidade, baliza o cronograma das atrações. Uma delas é a Vila Típica: integrada às áreas de gastronomia, agroindústria e vinícolas, vai recriar ambientes de época, revitalizando expressões da cultura regional. Essa atmosfera será transmitida por meio de arquitetura, artesanato, hábitos e costumes, vinho, boa gastronomia, teatro, música, entre outras ações interativas com o público. Para as crianças, a Fenavinho recria a Piccola Città, espaço com ações na área da educação patrimonial, lazer e recreação dirigida ao público infanto-juvenil.

Dezenas de vinícolas expositoras apresentarão e comercializarão seus produtos, compartilhando com os visitantes a evolução do setor. Para ampliar o conhecimento, uma Enoteca mostrará os vinhos nacionais, suas regiões de procedência e as principais condecorações recebidas pelo setor nos mais variados concursos ao redor do mundo. A festa também reunirá cursos ministrados por chefs e aulas de harmonização, unindo culinária e vinho, e contará com a presença da corte oficial, formada Imperatriz do Vinho Bárbara Bortolini e as Damas de Honra Ana Paula Pastorello e Sandi Marina Corso.

"A proposta é recriar ambientes de época, revitalizando expressões da cultura regional local", diz Diego Bertolini, coordenador do Comitê da Fenavinho 2019. "Queremos transmitir esses conceitos por meio de vários campos do patrimônio cultural: arquitetura colonial, artesanato, hábitos e costumes, vinho colonial, gastronomia, teatro, música, entre outros, sempre com janelas interativas para a participação do público", completa.