Autor de obra universal, escritor Caio Fernando Abreu faria 72 anos neste sábado

O escritor gaúcho Caio Fernando Abreu completaria 72 anos neste sábado (12). Seu sucesso só aumentou desde sua morte, em fevereiro de 1996, em razão de complicações decorrentes da Aids.

Ainda em vida, o autor ficou mais conhecido do grande público pelos contos, gênero literário que teve destaque editorial no Brasil a partir da década de 1970. Mas Caio foi além. Escreveu romances, crônicas para jornais, textos dramatúrgicos e poesia. Sua ficção foi adaptada para o cinema e sua vida inspirou documentários. O teatro também permanece em destaque, com uma montagem multimídia de um de seus textos sendo organizada durante esse período de quarentena.

Caio foi um nômade que passou a vida transitando entre morar em São Paulo e Rio de Janeiro, com algumas passagens pela Europa. Gaúcho de Santiago do Boqueirão, veio morar em Porto Alegre a partir da adolescência. Na Capital, estudou Letras e Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), sem concluir nenhum dos cursos. Saiu do Rio Grande Sul para trabalhar como jornalista na primeira turma da revista Veja e depois permaneceu em atuação em diferentes veículos de imprensa. Volta e meia, vinha a Porto Alegre para visitar a família e amigos, até o retorno definitivo à cidade após o diagnóstico de HIV positivo. Em todos os lugares por onde passou, Caio cultivou amizades.

Em 1978, compartilhou em carta para a mãe Nair a alegria de celebrar seus 30 anos: "Meu aniversário foi ótimo. Ganhei três bolos de chocolate: um à tarde, na (revista) Pop. Outro da Ana, outro do Celso. Umas pessoas começaram a falar que vinham aqui à noite e, meio sem planejar, acabou pintando uma festa muito gostosa. Foi bom perceber que, em tão pouco tempo, já tenho amigos em São Paulo".

E as amizades eram realmente muito valorizadas pelo escritor, como confidenciou em carta à amiga Jacqueline Cantore, em 1981: "Tenho amigos tão bonitos. Ninguém suspeita, mas sou uma pessoa muito rica."

É essa riqueza pessoal de Caio - a amizade - o fio condutor dessa matéria especial. As memórias a respeito do aniversário do escritor transformaram-se em um mosaico de recordações e impressões a respeito de sua personalidade. A risada do escritor e seu humor irônico foram lembrados com saudade por mais de um entrevistado, assim como seu inegável talento artístico. Outra habilidade ressaltada era a capacidade de fortalecer laços entre aqueles que conhecia.

A doutora em Teoria Literária Márcia Ivana de Lima e Silva, especialista na obra do autor, aponta como um dos motivos para essa popularidade a verdade literária presente em seus textos. "Sua homossexualidade assumida, o diagnóstico de Aids e seu engajamento com a contracultura foram vivências transformadas em literatura com alto valor estético", destaca.

A produtora cultural Sandra La Porta, que morou com o escritor em Londres, em 1974, e em Porto Alegre, em 1976, considera-o "um irmão". Ela revela ter sido surpreendida em visita à Inglaterra, em 2018, ao ver a mesma casa onde morou com Caio. "Incrível como conservaram. Por fora, está idêntica. O texto do espetáculo Pode ser que seja só o leiteiro lá fora foi escrito ali e inspirado nas nossas vivências, com uma bela ficção junto", explica.

Referências astrológicas e humor com pitadas melodramáticas

"Caio nasceu em 12 de setembro de 1948, às 8h17min, em Santiago do Boqueirão no Rio Grande do Sul e fez sua passagem em 25 de fevereiro de 1996, em Porto Alegre. Com o Sol em Virgem e o Ascendente em Libra, nasceu e partiu num domingo. [...] Escritor de estilo refinado, Caio era um mago das palavras, as quais tecia com minucioso e dedicado trabalho virginiano, articulando com perfeição forma e conteúdo." Assim começa a interpretação do mapa astral do escritor pela amiga e astróloga Amanda Costa, autora de 360 Graus - Inventário Astrológico de Caio Fernando Abreu (2011).

A relação com a astrologia seria o motivo para Caio importar-se com seu aniversário, conforme o ator Marcos Breda: "Quando se aproximava 12 de setembro, fazia mil cálculos, se preocupava com isso". Para quem ainda não percebeu essa influência em sua obra, Breda recomenda a leitura de Triângulo das Águas, inspirado nos signos de Peixes (conto Dodecaedro), Escorpião (O marinheiro) e Câncer (Pela noite).

A partir de 1987, o ator dividiu apartamento com Caio, em São Paulo. O escritor tinha 38 anos e Breda, 26. A diferença de idade e de orientação sexual nunca impediu a cumplicidade. Durante o período no qual moraram juntos, na década de 1980, o escritor completou 40 anos.

Resolveu, então, anunciar o fato de uma maneira que Breda classifica como uma marca de seu humor refinado, com tiradas melodramáticas, ao gravar a seguinte mensagem na secretária eletrônica do telefone do apartamento: "Você ligou para 853-2441. Quarenta anos, não quero a faca nem o queijo, quero a fome. Deixe o seu recado após o sinal".

Sobre as celebrações de aniversários do escritor, Breda rememora que Caio preferia a companhia dos amigos mais próximos. "Lembro que íamos a restaurantes comemorar, não eram grandes festas." Segundo ele, Caio era atento à passagem do tempo e esse fato reflete-se em seus textos. "Caio partiu, mas sua obra continua mais viva do que nunca, espalhando beleza, sabedoria e sementes do belo que tornam o cotidiano menos difícil", opina.