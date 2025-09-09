Projeto celebra o legado Musical de mestres da música gaúcha no Espaço 373

O projeto Legado Musical RS propõe uma viagem pela memória da música gaúcha, homenageando quatro grandes compositores que marcaram diferentes vertentes culturais do Estado: Radamés Gnattali, Lupicínio Rodrigues, Giba Giba e Berenice Azambuja. A cada quarta-feira de setembro, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373, Porto Alegre), artistas contemporâneos apresentam espetáculos que unem música, audiovisual e bate-papo, criando uma experiência imersiva que vai além do formato tradicional de show.
A primeira apresentação aconteceu no dia 3, com um show reverenciando Radamés Gnattali. Nesta quarta-feira (10), às 19h, acontece o espetáculo Se acaso você chegasse, que revisita a obra de Lupicínio Rodrigues na voz de Nanci Araújo, ao lado de Flora Almeida, Gilberto Oliveira, Luís Henrique New e Giovanni Berti. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 na plataforma Tri.RS. A programação segue no dia 17, com tributo a Giba Giba e encerra em 24, com homenagem a Berenice Azambuja.