Projeto celebra o legado Musical de mestres da música gaúcha no Espaço 373

O projeto Legado Musical RS propõe uma viagem pela memória da música gaúcha, homenageando quatro grandes compositores que marcaram diferentes vertentes culturais do Estado: Radamés Gnattali, Lupicínio Rodrigues, Giba Giba e Berenice Azambuja. A cada quarta-feira de setembro, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373, Porto Alegre), artistas contemporâneos apresentam espetáculos que unem música, audiovisual e bate-papo, criando uma experiência imersiva que vai além do formato tradicional de show.

