Morena Bauler e Lucas de Azevedo apresentam boleros no Armazém Résistance

O duo Morena Bauler e Lucas de Azevedo sobe ao palco do Armazém Résistance (Múcio Teixeira, 188), nesta sexta-feira (12), às 19h, com o show Dois pra lá, Dois pra cá . No repertório, os músicos interpretam seus boleros preferidos e clássicos brasileiros e internacionais, como Tu Me Acostumbraste , Besame Mucho e a canção de Aldir Blanc e João Bosco que dá nome ao espetáculo. A proposta é criar uma atmosfera intimista e delicada, onde voz e violão conduzem o público por um passeio sentimental.

Morena Bauler, cantora, regente e professora com 15 anos de trajetória, já se apresentou com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, foi backing vocal da Chimarruts e integra o coletivo Turucutá. Já Lucas de Azevedo, músico e produtor com mais de 15 anos de atuação, tem passagens por projetos como Samba e Amor e já dividiu palco com nomes como Arthur Maia e Eduardo Neves. Os ingressos variam de R$ 45,00 a R$ 90,00, com opção promocional até às 17h do dia do show por R$ 50,00, e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (51) 99882-1994.