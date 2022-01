Mastercard registra lucro e receita maiores que o esperado no 4º tri de 2021

A Mastercard teve lucro líquido de US$ 2,4 bilhões no quarto trimestre de 2021, equivalente a US$ 2,41 por ação, 35% acima do ganho de US$ 1,78 bilhão registrado em igual período do ano anterior, segundo balanço publicado nesta quinta-feira.

Com ajustes, o lucro por ação entre outubro e dezembro foi de US$ 2,35, acima da projeção de US$ 2,21 de analistas consultados pela FactSet.

A receita da operadora de cartões americana, por sua vez, teve expansão anual de 27% no trimestre, a US$ 5,2 bilhões, também superando levemente o consenso da FactSet, de US$ 5,17 bilhões.

Após a divulgação do balanço, a ação da Mastercard caía 1,37% nos negócios do pré-mercado em Nova York, às 10h48 (de Brasília).