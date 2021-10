Mercopar 2021 gera negócios acima de R$ 224 milhões

Promovida pelo Sebrae RS e pela Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), a 30ª edição da Mercopar – Feira de Inovação Industrial reuniu 13.952 visitantes presenciais e mais de 6.125 acessos em sua plataforma online. Realizada de 5 a 7 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, a feira cumpriu o objetivo de ser um vetor para a retomada da atividade industrial no Brasil. Dados preliminares indicam geração de negócios da ordem de R$ 224 milhões, crescimento de 75% em relação ao ano anterior. O formato híbrido do evento, que contou com transmissões online, possibilitou conexões com o mundo, ultrapassando as barreiras físicas do mercado.

A feira reuniu 347 expositores dos segmentos metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem, sendo 44 deles startups. Além de empresas gaúchas, estiveram presentes outras de oito estados. A Mercopar teve uma área de exposição de 20 mil m². A visitação foi limitada a 2,5 mil pessoas, em turnos de três horas, permitindo um total de 15 mil. A medida atendeu aos protocolos de segurança sanitária.

O presidente do Sistema Fiergs e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, Gilberto Petry, considerou a realização da feira como uma demonstração de força do Rio Grande do Sul em meio às dificuldades. “No ano passado, superamos desafios e obtivemos absoluto sucesso em resultados e em execução de protocolos sanitários, os quais o segmento da indústria sempre cumpriu com excelência”, disse.

A liderança empresarial também enalteceu a marca da realização da 30ª edição. “Quando o evento iniciou, há 30 anos, inteligência artificial ou realidade virtual eram conceitos teóricos. Hoje, essas e outras inovações permitem otimizar a produtividade nas organizações, gerando resultados e crescimento sustentável”, assinalou.

De acordo com 88,1% dos expositores, o evento atendeu ou superou as expectativas, e 98,2% das empresas indicaram que têm intenção de retornar à feira na próxima edição, marcada para o período de 18 a 20 de outubro de 2022 e que já conta com mais de 40% da área reservada, número superior ao mesmo período no ano passado. Para o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy, os resultados refletem a confiança do mercado. “Tivemos uma edição histórica, com incremento de 100% sobre a área comercializada e a maior rodada de negócios da história do Sebrae RS. Isso mostra que expositores, empresas que participaram das rodadas e visitantes aceitaram o convite para romper definitivamente com a crise e caminhar rumo à retomada econômica”, afirmou.

Esta, que foi a maior rodada de negócios da história do Sebrae RS, ocorreu no ambiente do Salão de Negócios, destaque na programação da feira, que teve encontros nos formatos presencial e virtual, por meio do Projeto Comprador, com 3.143 agendas de negócios. O Encontro Virtual de Negócios Internacionais, promovido pela Fiergs, por meio do Centro Internacional de Negócios, teve compradores do Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, México, Argentina, Guatemala e Paraguai. A adoção do modelo híbrido oportunizou que as 170 horas de conteúdo disponibilizado pelo evento alcançassem um grande público, que acompanhou, de forma gratuita, as palestras e painéis.

Segundo o diretor técnico do Sebrae RS, Ayrton Ramos, este formato, pelo segundo ano, foi uma resposta aos aprendizados da pandemia e permite vislumbrar o futuro das feiras. “Uma plataforma digital amplia de maneira ilimitada a participação em eventos, inclusive possibilitando abrangência internacional”.