Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEmpreendedorismo

Publicada em 28 de Outubro de 2025 às 17:23

Em sua 40ª edição, a Mostratec reúne quase 800 projetos científicos

No evento, são apresentados projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano

No evento, são apresentados projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano

Fundação Liberato / Mostratec / Divulgação / JC
Compartilhe:
JC
JC
A Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) chega à sua 40ª edição consolidada como a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. Realizada pela Fundação Liberato, o evento ocorre desta terça (28) a quinta-feira (30), nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. O evento reunirá quase 800 projetos científicos desenvolvidos por estudantes da educação infantil ao ensino médio e técnico.Além da exposição dos projetos, a Mostratec oferecerá uma programação intensa com experiências interativas, conteúdos inspiradores e eventos paralelos, como o Desafio de Robótica e o Seminário Internacional de Educação Tecnológica, fortalecendo seu papel como vitrine da educação científica e da inovação juvenil.
A Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) chega à sua 40ª edição consolidada como a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. Realizada pela Fundação Liberato, o evento ocorre desta terça (28) a quinta-feira (30), nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. O evento reunirá quase 800 projetos científicos desenvolvidos por estudantes da educação infantil ao ensino médio e técnico.

Além da exposição dos projetos, a Mostratec oferecerá uma programação intensa com experiências interativas, conteúdos inspiradores e eventos paralelos, como o Desafio de Robótica e o Seminário Internacional de Educação Tecnológica, fortalecendo seu papel como vitrine da educação científica e da inovação juvenil.
• LEIA TAMBÉM: Mostratec passa a integrar o calendário oficial do RS; projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa

Desde 2023, o Sebrae RS é correalizador da Mostratec, por meio da Gerência de Desenvolvimento Territorial e Educação Empreendedora. A parceria tem ampliado o alcance da cultura empreendedora entre estudantes e educadores.

Entre os destaques da atuação do Sebrae RS está a Categoria Sebrae de Cultura Empreendedora e Inovação, criada em 2024 e voltada a estudantes do ensino médio e técnico. A iniciativa reconhece os três projetos com maior potencial empreendedor, oferecendo uma formação exclusiva em temas de inovação e empreendedorismo, com o objetivo de ampliar o repertório dos jovens e fortalecer sua visão sobre o potencial transformador de suas ideias.

Em 2025, o Sebrae RS reforça ainda mais sua presença na Mostratec com um espaço de 400 m² dedicado à vivência empreendedora, conteúdos voltados a estudantes e profissionais da educação. A área será um ponto de encontro para quem acredita que o conhecimento científico e o espírito inovador caminham juntos na construção de futuros mais sustentáveis e criativos.

Além da exposição de projetos, a programação inclui o Seminário Internacional de Educação Tecnológica (SIET), atividades de robótica educacional, esportivas e culturais, consolidando a Mostratec como um dos principais eventos educacionais e de inovação do País. 

Notícias relacionadas