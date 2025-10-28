Em sua 40ª edição, a Mostratec reúne quase 800 projetos científicos

A Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) chega à sua 40ª edição consolidada como a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. Realizada pela Fundação Liberato, o evento ocorre desta terça (28) a quinta-feira (30), nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. O evento reunirá quase 800 projetos científicos desenvolvidos por estudantes da educação infantil ao ensino médio e técnico.



Além da exposição dos projetos, a Mostratec oferecerá uma programação intensa com experiências interativas, conteúdos inspiradores e eventos paralelos, como o Desafio de Robótica e o Seminário Internacional de Educação Tecnológica, fortalecendo seu papel como vitrine da educação científica e da inovação juvenil.

Desde 2023, o Sebrae RS é correalizador da Mostratec, por meio da Gerência de Desenvolvimento Territorial e Educação Empreendedora. A parceria tem ampliado o alcance da cultura empreendedora entre estudantes e educadores.



Entre os destaques da atuação do Sebrae RS está a Categoria Sebrae de Cultura Empreendedora e Inovação, criada em 2024 e voltada a estudantes do ensino médio e técnico. A iniciativa reconhece os três projetos com maior potencial empreendedor, oferecendo uma formação exclusiva em temas de inovação e empreendedorismo, com o objetivo de ampliar o repertório dos jovens e fortalecer sua visão sobre o potencial transformador de suas ideias.



Em 2025, o Sebrae RS reforça ainda mais sua presença na Mostratec com um espaço de 400 m² dedicado à vivência empreendedora, conteúdos voltados a estudantes e profissionais da educação. A área será um ponto de encontro para quem acredita que o conhecimento científico e o espírito inovador caminham juntos na construção de futuros mais sustentáveis e criativos.



