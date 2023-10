Mostratec passa a integrar o calendário oficial do RS; projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa

A Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), feira organizada pela Fundação Liberato, a maior escola pública do RS, teve a entrada no calendário oficial do Estado aprovada pela Assembleia Legislativa. A Mostratec é maior feira de jovens cientistas da América Latina, ocorrendo todos os anos em Novo Hamburgo, na Fenac.

Para trazer maior visibilidade ao evento, a deputada Luciana Genro (PSOL) foi quem propôs a inclusão do evento no Calendário Oficial do Estado do RS. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa nesta terça-feira (10).

Na última edição da feira, em 2022, a Mostratec conto com mais de 600 projetos inscritos em 14 áreas do conhecimento, além da participação de oito países. O PL 70/2023 foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, após passar também pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), faltando apenas a sanção do governador para ser incluída no calendário.

“O projeto surgiu a partir do diálogo com a Fundação Liberato, que é quem sedia o evento. Com a inclusão no Calendário Oficial, possibilita-se maior reconhecimento, investimentos e visibilidade desse evento tão importante para a ciência do nosso estado”, aponta Luciana Genro. A abertura simbólica da Mostratec 2023 ocorre nesta quarta-feira (11), mas a feira efetivamente está marcada do dia 23 até 26 de outubro, com a premiação dos projetos ocorrendo na noite do dia 27.