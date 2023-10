Secretárias da Fazenda e Planejamento falam sobre LOA a deputados

Os deputados estaduais da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle se reuniram extraordinariamente nesta segunda-feira (9) para tratar do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024, que tramita na Assembleia Legislativa desde 15 de setembro e já é objeto de 382 emendas parlamentares.

Compareceram, com o objetivo de prestar esclarecimentos ao Legislativo, as secretárias de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, e da Fazenda, Pricilla Santana. O projeto da LOA para o ano que vem prevê déficit de R$ 2,7 bilhões, com receitas totais estimadas em R$ 80,348 bilhões e despesas totais previstas em R$ 83,034 bilhões.

Um dos motivos que levou ao comparecimento das secretárias foi a diferença da previsão da LOA para o estimado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que prevê superávit primário de R$ 394 milhões para o Estado no ano que vem. Vale destacar que a LOA dispõe sobre resultado orçamentário, enquanto a LDO dispõe sobre resultado primário.

Segundo a secretária de Planejamento, a diferença de R$ 2,7 bilhões apontados entre a LDO e o projeto da LOA se deu, principalmente, devido a maior investimento na educação, que terá acréscimo de despesa de pessoal e com obras escolares. “Há um incremento de cinco mil vagas em contrato temporário e, além disso, consideramos o chamamento de 1.500 aprovados em concurso no início do ano”, esclareceu, complementando que o cenário fiscal do início do ano, período no qual a LDO foi elaborada, era diferente do cenário atual. “Ainda estávamos num processo de recuperação em relação às perdas do ICMS, baixo PIB e estiagem”, disse Danielle.