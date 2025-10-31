Expo Smart Fashion promove debate sobre moda na Capital

Com uma curadoria refinada, a Expo Smart Fashion proporcionou ao ecossistema da moda a possibilidade de atualização sobre temas que movem o segmento em nível global. Durante dois dias – 29 e 30 de outubro – o Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, os visitantes tiveram acesso a conteúdos distribuídos em cinco trilhas do conhecimento: expositores, palestras, consultorias, oficinas e workshops.

Para Valeria Bondan, uma das embaixadoras do evento, oportunidades como estas aproximam todas as pontas da cadeia produtiva e abrem possibilidades para o desenvolvimento e a discussão das dores comuns. “Tendo em vista que o Rio Grande do Sul nos últimos tempos está passando por diversos percalços, como a enchente do ano passado, o nosso lojista, a indústria e o próprio atacadista têm aqui espaço para a busca de soluções”, destaca.

Entre os estandes de produtos autorais, participou a marca de joias Vervá, da Capital. As sócias Jordana Spengler e Aline Iglesias apresentaram a sua nova coleção, em prata 925, com acabamento de alta joalheria. Para Jordana, estar em um ambiente como a Expo Smart Fashion é muito importante porque ajuda a ampliar o networking e abrir canais de venda. “Vos ajuda a estar mais próximo do B2B, que é uma estratégia que a gente está se encaminhando, e também nos proporciona estar perto dos lojistas. Joia a gente precisa vestir, a gente precisa tocar, então a gente precisa estar nos canais físicos também, além do digital”, comenta a empresária.

Outro ponto bastante visitado durante o evento foi o espaço da Shein. Segundo o general manager da marca, Felipe Feistler, “Todas as vezes que nós participamos de eventos é para avisar e preparar os empreendedores locais para a chegada do Market Place, que no Rio Grande do Sul ocorreu agora em outubro”. Ele explica que 70% do negócio da Shein são as vendas de marcas locais atuando dentro do aplicativo, então essas oportunidades aproximam os interessados e é uma oportunidade de tirar as dúvidas.

Mauro Farinetti, diretor Criativo e CEO da Essense Company, foi um dos palestrantes do evento Maria Amélia Vargas/Especial/JC

A agenda organizada pela Glass Eventos criou conexões entre fornecedores, consultores, startups, plataformas digitais, prestadores de serviço e varejistas. Entre os palestrantes, destaque para Giuliny Shauer (fundador da Shauer, criador de conteúdo e estrategista de negócios), Mauro Farinetti (diretor Criativo e CEO da Essense Company) e Morango Gomes (Mestre em IA para o varejo de moda) e Arcione Piva (Presidente Sindilojas). Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Turismo de Porto Alegre participou com um estande onde apresentará 15 marcas de moda autoral da cidade.