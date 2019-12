Sapatos de empresa verde

Há 34 anos no mercado da moda, a gaúcha Bebecê, de Três Coroas, sempre esteve em linha com sua responsabilidade social. Projetos de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente caminharam lado a lado com sua produção de calçados. Essa trajetória levou a empresa ao reconhecimento do setor que acaba de premiá-la com dois selos importantes: um deles é o Selo Empresa Verde, concedido pelo Sindicato da Indústria de Calçados, Componentes para Calçados de Três Coroas (SICTC) e o outro é o Selo Prata direto do Programa da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX). "Nossos valores guiam nosso trabalho e nossa história", explica o fundador Analdo Moraes.

Doação de mil pares

Após comemorar os dois prêmios, a Bebecê se mobiliza por ocasião das festas natalinas para doação, hoje, de mil pares de calçados na cidade: ao Instituto Santíssima Trindade, que abriga 140 pessoas; e à Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac com 140 alunos em 13 turmas.

Bella Gula Gramado

A Bella Gula inaugura hoje, no centro de Gramado, sua 33ª loja no Brasil. No cardápio, a franquia oferece um mix variado de produtos: além das tradicionais tortas e de cafés especiais, também opções de pratos quentes e salgados para todas as horas do dia.

Imóveis sustentáveis

O Brasil está entre os cinco principais países no ranking de construções verdes ou sustentáveis no mundo. Contabilizando o número de projetos certificados pelo sistema Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), o País fica atrás só dos EUA, China, Canadá e Índia. Aliás, segundo a OIT, a área de construção de imóveis verdes deve gerar mais de 6,5 milhões de empregos no mundo até 2030.

Aos motoristas da 99

Os motoristas do aplicativo 99 de Porto Alegre e Região Metropolitana terão um desconto de até 50% no período de 17 a 21 deste mês nas compras de itens natalinos utilizando o Cartão 99, no Supermercado Tradicional Menino Deus na Capital. Alguns itens: aves natalinas, lombo de porco, azeite de oliva, espumante, sorvete, vinho, lentilha, farofa, uva passa.

O segundo novembro mais quente

Este mês de novembro de 2019 ficou em 2 lugar no ranking dos novembros mais quentes da história, e o período janeiro-novembro de 2019 o segundo período equivalente mais quente da história, só ultrapassado pelo mesmo período de 2016, quando aconteceu um forte El-Niño. Estes são os dois principais destaques do relatório State of the Climate referente a novembro de 2019, recém lançado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dos EUA. O relatório inclui um mapa-múndi dos eventos climáticos mais significativos ocorridos em novembro de 2019.