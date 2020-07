Com três versões, novo Defender está disponível para fãs brasileiros

A Land Rover lança no mercado nacional a quinta geração do SUV de maior capacidade off road do mundo, com um lote inicial de pré-venda de 150 unidades da configuração 110, em opção de cabine para cinco ou sete pessoas. No total, são três versões: S, SE e a top de linha HSE, com respectivos preços a partir de R$ 400.750,00, R$ 426.750,00 e R$ 461.150,00.

No novo modelo, além do design externo e interno reformulados, as principais características foram aprimoradas. A motorização 2.0 a gasolina, de 300 cv de potência e quase 400 Nm de torque máximo, está acoplada em uma transmissão automática de oito velocidades.

O sistema de tração 4x4 tem diferencial central com travamento ativo, para enfrentar qualquer tipo de terreno. A tecnologia "Terrain Response 2" eleva ainda mais as aptidões fora-de-estrada do veículo, que ainda é equipado com suspensão a ar de série.

A nova arquitetura da carroceria resulta em 291 milímetros de distância do solo – 20 mm mais alto do que qualquer outro SUV da Land Rover. A geometria da suspensão propicia ao Defender 110 os seguintes ângulos de aproximação, partida e saída: 38º, 28º e 40º. Sua capacidade de transposição de trechos alagados é de até 900 mm de profundidade.

Quadro de instrumentos interativo possui display de 12,3 polegadas; tela central é sensível ao toque