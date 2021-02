Estacionamentos da Estapar terão 250 eletropostos

A Volvo Car Brasil, especializada em eletrificação de veículos plug-in hybrid, une-dr ao projeto Ecovaga, uma iniciativa idealizada entre a Estapar, rede de estacionamentos do País, e a Enel X, empresa de soluções energéticas da Enel Brasil, para a criação da primeira rede de recarga semipública para veículos híbridos e elétricos do País.

"Cada dia mais a Volvo Car Brasil quer transformar a indústria com a eletrificação. Estamos investindo na estrutura de carregadores para que possamos dar confiança, quebrar barreiras e possibilitar cada vez mais facilidade para proprietários de veículos híbridos e elétricos, não só da Volvo, mas de qualquer outra marca", afirma Rafael Ugo, diretor de marketing Latam Hub para Volvo Car Brasil.

A Ecovaga é uma rede integrada com 250 estações de recarga em cerca de 100 pontos premium de estacionamentos da Estapar nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Distrito Federal. Os equipamentos a serem instalados trazem a tecnologia da Enel X e fornecem um carregamento inteligente, abastecendo 80% da bateria de um veículo elétrico em aproximadamente 3 horas.

"A parceria com a Estapar e Volvo está em linha com o compromisso da Enel X de viabilizar a criação de um ecossistema de mobilidade elétrica no Brasil, um mercado promissor para o avanço da tecnologia por sua dimensão continental, por ter uma indústria automobilística moderna e por ter uma matriz elétrica limpa e renovável", comenta Francisco Scroffa, presidente da Enel X Brasil.

O diferencial da Ecovaga, que agora tem a Volvo como a sua primeira parceira, é a experiência proporcionada ao cliente. O consumidor poderá, em tempo real, visualizar os pontos disponíveis, dirigir-se até o local e recarregar seu veículo em poucos minutos.

As ecovagas são especialmente sinalizadas para os veículos híbridos plug-ins e elétricos, e contam com o gerenciamento das instalações por profissionais, manutenção da rede real time, energia e gerenciamento por meio de tecnologia e software que permitem o nível de serviço e de funcionamento dos equipamentos.

"A parceria com a EnelX para criação das ecovagas, está alinhada com as estratégias da companhia em auxiliar na diminuição e redução de emissões de poluentes. Queremos oferecer aos motoristas o que há de mais moderno e tecnológico dentro do setor", destaca André Iasi, CEO da Estapar.

As primeiras 250 ecovagas estão sendo instaladas em estacionamentos premium administrados pela Estapar em shopping centers, aeroportos, hospitais, arenas, prédios comerciais e instituições de ensino. As estações de recargas serão disponibilizadas em 23 cidades em 10 estados, como São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Barueri (SP), Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Aracaju (SE), Recife (PE), Salvador (BA), Brasília (DF), Campinas (SP) e Fortaleza (CE).

Aos clientes das empresas conveniadas ao projeto, a rede Ecovagas oferece, de forma gratuita, o serviço de carregamento dos veículos elétricos. Ao se tornar parceria da iniciativa, a Volvo passa a disponibilizar esse benefício para os proprietários dos carros de sua marca, que terão apenas que custear a taxa de estacionamento dos seus automóveis.

Para usufruir da gratuidade do serviço, o cliente Volvo terá o veículo cadastrado no aplicativo da Ecovagas, a fim de garantir a elegibilidade de acesso às estações de recarga. A expectativa da Enel X e da Estapar de que os 250 pontos de recarga estejam concluídos até o final do primeiro trimestre de 2021.