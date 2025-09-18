Brasil leva 3 a 0 da Sérvia e se complica no Mundial masculino de vôlei

O Brasil encerrou sua participação no Grupo H do Mundial masculino de vôlei, nas Filipinas. Derrotado por 3 sets a 0 pela Sérvia, parciais de 25/22, 25/20 e 25/22, na Mall of Asia Arena, em Pasay City, ficou sob sério risco de ser eliminado ainda na primeira fase da competição.

A situação da seleção será definida no duelo entre República Tcheca e China, marcado para as 10h (de Brasília) desta quinta (18). Em caso de vitória por 3 sets a 0 dos favoritos tchecos, os brasileiros estarão eliminados. Com 3 sets a 1, a disputa entre Brasil e República Tcheca vai para o saldo de pontos.

Dessa maneira, os comandados de Bernardinho torcem para que a eliminada China ganhe ao menos um set. A Sérvia já está classificada às oitavas de final.

No caso da esperada vitória da República Tcheca, ela ficará com duas vitórias e uma derrota, assim como Brasil e Sérvia. A Sérvia tem saldo de três sets. O Brasil tem saldo de dois sets. A República Tcheca, com zero de saldo, pode ultrapassar o Brasil com um 3 sets a 0.