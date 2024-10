Logística reversa ganha impulso com tecnologia

O conceito de logística reversa para restituir resíduos sólidos ao setor empresarial tem ganhado notoriedade no Brasil nos últimos anos e deve continuar em ascensão. Segundo informações divulgadas no seminário sobre o Novo Cenário da Logística Reversa no Espírito Santo, promovido pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), esse conjunto de ações deve crescer 10% ao ano até 2025, movimentando aproximadamente R$ 140 bilhões.

Os motivos que explicam essa tendência no País são diversos e incluem o avanço tecnológico e o perfil do brasileiro que está cada vez mais envolvido com práticas sustentáveis.

Com a tecnologia, esse tipo de logística ganha aprimoramentos que auxiliam na preservação ambiental e ainda geram mais emprego e renda, promovendo a sustentabilidade e a economia circular. Sistemas de rastreamento avançado, Inteligência Artificial (IA), automação e gestão integrada como a ERP são algumas das ferramentas que estão mudando o setor, melhorando a eficiência operacional e aumentando a transparência dos processos.

A adoção de tecnologias na logística reversa pode ser eficaz para, além de otimizar as etapas, monitorar e melhorar KPI (key performance indicator - indicador-chave de performance) de sustentabilidade. Essa preocupação tem feito empresas considerarem as medidas da logística reversa em suas operações e, com a ajuda da tecnologia, implementarem processos mais eficientes.

Um dos usos de tecnologia voltada à tecnologia reversa é o planejamento de recursos empresariais (enterprise resource planning ou ERP). Resumidamente falando o que é ERP, trata-se de um sistema de gestão integrado que ajuda a centralizar e automatizar processos e informações de uma empresa.

Algumas organizações utilizam esse tipo de sistema na logística reversa para aumentar os resultados da gestão, otimizar o uso dos recursos e facilitar as etapas da operação. Além do ERP, empresas também apostam em IA para implementar ações e promover mais sustentabilidade no dia a dia.

O apoio da tecnologia pode continuar impulsionando a logística reversa no País à medida que inovações surjam. Ferramentas de big data e machine learning já estão sendo integradas para otimizar a gestão de resíduos, melhorar eficiência e prever demandas. Além disso, há a expectativa que novas políticas sejam estabelecidas no Brasil, aumentando a responsabilidade de empresas com questões que envolvem o meio ambiente. Essas medidas podem provocar um crescimento na logística reversa e intensificar o uso de tecnologias com capacidade sustentável em empresas.