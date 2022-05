País discute mudanças nas diretrizes curriculares do curso de Ciências Contábeis

Nesta terça-feira (24), ocorrerá um debate, em todo o País, promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em torno da minuta propositiva de alteração da Resolução CNE/CES nº 10, de 16 de dezembro de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, e guia as Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras.

A minuta foi elaborada a partir de contribuições das IES, coordenadores e professores do curso de Ciências Contábeis dos 27 estados da federação, por meio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, levando em conta a necessidade de adequação do curso de graduação em Ciências Contábeis à nova realidade do mercado. O documento está disponível para contribuições na plataforma Participa + Brasil.

CRCRS promove debates online

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) estará propondo debates em torno do tema, das 9h às 11h, de forma online, pela plataforma Teams, com transmissão pela TV CRCRS no Youtube.

Desde o surgimento do curso de Ciências Contábeis (1945), não havia uma discussão tão ampla e abrangente sobre a matriz curricular do curso de Ciências Contábeis como esta que está sendo promovida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O objetivo é reunir as contribuições da comunidade contábil e encaminhar ao Ministério da Educação (MEC) ainda no primeiro semestre de 2022.

Para o professor Marco Aurélio Barbosa, vice-presidente do CRCRS, essa é uma das maiores manifestações sobre mudanças nas diretrizes curriculares do curso de Ciências Contábeis propostas ao Ministério da Educação (MEC).