2019-01-11 01:00:00

Toda a gama do BMW X2 vira flexível no Brasil

Da família ActiveFlex, este propulsor vem em duas versões do X2: sDrive20i GP, que custa R$ 211.950,00, e a top de linha sDrive20i M Sport X, com valor a partir de R$ 246.950,00. O modelo de entrada da gama, o BMW X2 sDrive18i GP, também conta com uma motorização bicombustível turbinada, mas de 1.5 litro e três cilindros.

Dotado da tecnologia TwinPower Turbo, o motor 2.0 desenvolve 192 cv de potência entre 5.000 e 6.000 rpm e 280 Nm de torque de 1.500 e 4.600 giros. Junto a ele, trabalha uma transmissão automática de oito marchas. O conjunto mecânico permite velocidade máxima de 225 km/h e aceleração de zero a 100 km/h em 7,7 segundos.

Produzido na fábrica da BMW em Regensburg, na Alemanha, o X2 mede 4.360 milímetros de comprimento, 1.824 mm de largura, 1.526 mm de altura e 2.670 mm de distância entre-eixos. A capacidade do porta-malas, de 370 litros, pode ser ampliada para 1.255 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.

De estilo jovem, o BMW X2 sDrive20i GP traz como principais equipamentos o assistente de estacionamento com câmera de ré; sistema ConnectedDrive, que inclui navegação por GPS e conexão à internet; função Start/Stop; ar-condicionado automático digital de duas zonas; bancos do motorista e passageiro com ajustes elétricos; controles de estabilidade e tração; e seis air bags - frontais, laterais dianteiros e do tipo cortina dianteiros e traseiros.

A versão top de linha M Sport X agrega diferenciais de design externo, como saias e spoilers, além teto solar elétrico panorâmico e rodas de liga-leve de 19 polegadas. Como recursos exclusivos, lista abertura e o fechamento das portas sem necessidade da chave; espelhos retrovisores com memória, rebatimento e aquecimento; head-up display; e sistema de navegação Plus.