Jaguar traz seu primeiro veículo 100% elétrico

2019-05-24 03:00:00

Totalmente desenvolvido no Reino Unido, o veículo é produzido na Áustria. Já disponível nas concessionárias Jaguar Land Rover no País, o I-Pace tem dois motores elétricos que desenvolvem 400 cv de potência e torque instantâneo de 682 Nm, que permite aceleração de zero a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

Cada propulsor elétrico produz força para um eixo do carro, o que significa tração nas quatro rodas. O sistema de transmissão possui velocidade única.

Dotado de uma bateria de íons de lítio de 90kWh, posicionada centralmente entre os eixos, o I-Pace desfruta de uma autonomia de rodagem de até 470 quilômetros com uma carga única. Um carregador de 100kW repõe até 80% da energia da bateria do automóvel em até 40 minutos. Quando ligado em um carregador padrão de 7kW, são necessárias 10 horas para atingir os mesmos 80% de energia.

Os engenheiros da Jaguar substituíram o sistema de freios convencional por um elétrico regenerativo no I-Pace. Assim, maximizaram a eficiência e ampliaram o alcance do veículo. O nível de regeneração dos freios é ajustável - quando o mais alto está selecionado, basta ao motorista tirar o pé do acelerador para os freios já entrarem em ação.

Com belo e agressivo design, que remete aos cupês, o Jaguar I-Pace apresenta características estéticas diferenciadas, como as maçanetas das portas embutidas na carroceria, que somente se expõem quando os ocupantes entram ou saem do carro. No interior, predomina o luxo e o conforto, com revestimentos de alta qualidade e acabamento minucioso.

A eletrônica embarcada também é destaque. O veículo conta com frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas; piloto automático adaptativo; assistente de ponto cego; e auxílio de estacionamento 360 graus.

A Jaguar ainda colocou no I-Pace um sistema de alerta sonoro, para que os pedestres ouçam a aproximação do carro, já que a propulsão elétrica não gera ruídos como os dos motores a combustão. O som pode ser ouvido a velocidades de até 20 km/h.