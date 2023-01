Com hat-trick de Suárez, Grêmio goleia o São Luiz e conquista a Recopa Gaúcha

A maioria dos torcedores que foram a Arena queriam apenas uma coisa: ver Luis Suárez. E eles não se decepcionaram. Os 49.614 gremistas que estiveram no bairro Humaitá, na noite desta terça-feira (17), presenciaram uma estreia de gala do atacante uruguaio - a melhor de toda a sua carreira. O novo camisa 9 do Grêmio marcou três vezes apenas no primeiro tempo e ajudou a equipe a bater o São Luiz, de Ijuí, por 4 a 1, sacramentando a conquista da Recopa Gaúcha, a primeira taça em 2023.

Logo aos quatro minutos, em seu primeiro toque na bola, Luisito recebeu lançamento de primeira de Ferreira e, na saída do goleiro, encobriu Gabriel Félix, com muita categoria, para fazer seu primeiro gol com a camisa tricolor. Só que depois de abrir o placar, os donos da casa sofreram dois sustos. O primeiro, aos oito minutos, Brenno precisou se esticar todo para defender um chute perigoso de Éderson, após atrapalhada da defesa. Na outra, aos 12, o goleiro do Grêmio defendeu uma finalização de Ygor Vinícius.

E para surpresa da pequena torcida que viajou de Ijuí até Porto Alegre, aos 14, o São Luiz chegou ao empate: Ygor Vinícius cruzou rasteiro e o volante Paulinho Santos bateu mascado, mas sem chances para Brenno. Só que a alegria da equipe do Interior acabou no minuto seguinte. Após boa troca de passes entre Fábio, Campaz e Bitello na lateral direita, o time tricolor entrou com facilidade na área adversária. Bitello acertou um chute forte, cruzado, para colocar os donos da casa à frente do marcador novamente.

O Grêmio manteve o ritmo lá em cima e, aos 30, Suárez marcou mais um, o terceiro do Tricolor. Com a marcação alta, Kannemann roubou a bola e deixou com Ferreira, que acionou Luisito. O camisa 9 esperou o goleiro do São Luiz esboçar uma reação e bateu para o fundo das redes.

Com o time de Ijuí desnorteado e totalmente abatido, não demorou para sair o quarto. Aos 37, depois de cobrança de escanteio curta, Reinaldo cruzou para a grande área. A zaga do São Luiz afastou mal e Suaréz, posicionado no segundo pau, chutou de primeira para fazer seu hat-trick na Arena.

Nitidamente o ritmo da partida caiu na etapa final. Com o resultado definido, o Tricolor passou a controlar mais a partida, mas sem deixar de se aproximar da área do São Luiz. Em dois lances seguidos, aos oito e aos nove minutos, Gabriel Félix evitou que Ferreira marcasse o dele.

Antes de ser substituído, os 12, El Pistolero quase marcou o quarto: Reinaldo cobrou lateral direto para a área, Luisito deixou a marcação para trás e cabeceou, mas Gabriel Félix, com a ponta dos dedos, mandou para escanteio. E, no minuto seguinte, a Arena explodiu em aplausos e gritos de “Suárez, Suárez, Suárez”, que deixou o gramado para a entrada de Diego Souza, que também foi bastante festejado.

Já pensando na estreia no Gauchão, sábado, diante do Caxias, na serra gaúcha, o técnico Renato Portaluppi começou a preservar boa parte dos jogadores, dando oportunidade para as estreas de Gustavinho e Carballo. Sem mais o que fazer na partida, foi só esperar o apito final de Lelandro Vuaden para o Grêmio comemorar o quarto título da Recopa Gaúcha.