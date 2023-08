Vice-presidente da ArcelorMittal se diz otimista com a economia no segundo semestre

A Associação do Aço do Rio Grande do Sul (AARS) realizou nesta quinta-feira (31), a sua tradicional reunião-almoço, reunindo mais de 120 pessoas na sede da entidade, em Porto Alegre. O evento sempre conta com um palestrante convidado para falar sobre os cenários e perspectivas do aço e, por consequência, de toda a cadeia produtiva. As informações são da assessoria de imprensa da AARS.

O convidado deste mês foi o vice-presidente comercial da ArcelorMittal, Everton Guimarães Negresiolo. Por cerca de uma hora, Negresiolo apresentou o cenário atual do aço no mundo e no Brasil, comprovando com números a situação atual. De 2021 para 2022 houve redução no consumo. “A produção global no ano passado foi de, aproximadamente, 1,9 bilhão de toneladas, queda de 3,2% em relação a 2021. O Brasil caiu para a nona posição. A China segue na liderança, bem distante dos demais países produtores.” A produção brasileira em 2022 chegou a 34 milhões de toneladas.

Para Negresiolo, o problema é que o mundo está “andando de lado”, com pouco crescimento global. “A guerra Rússia-Ucrânia é um dos motivos, mas os mais relevantes são as altas taxas de juros e a inflação, inclusive nos principais países, que esfriaram a economia”.

Mesmo nesse cenário, o vice-presidente da ArcelorMittal é otimista. Segundo Negresiolo, o segundo semestre pode ser bem promissor e o Brasil segue sendo um ambiente de muitas oportunidades. “Temos déficit na construção civil, temos a retomada do PAC, com previsão de muitas obras, as medidas do novo governo começam a aparecer com mais vigor, temos uma reforma tributária aprovada, ou seja, há perspectivas positivas no nosso País e isso deve ser encarado com otimismo.”

O presidente da AARS , José Antônio Fernandes Martins, elogiou o palestrante, reforçando a importância de todos estarem atualizados sobre o mercado, tanto brasileiro como internacional.