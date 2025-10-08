Porto Alegre,

Publicada em 08 de Outubro de 2025 às 16:09

União Brasil abre processo de expulsão contra Sabino após ministro decidir ficar no governo Lula

Sabino responderá processo de expulsão, com envio do caso ao Conselho de Ética

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Divulgação/JC
Agências
O comando nacional do União Brasil decidiu punir Celso Sabino nesta quarta-feira (8) em função da permanência dele no governo Lula, no qual ocupa a pasta do Turismo. O partido anunciou no mês passado o desembarque da gestão petista.
A legenda abriu um processo de expulsão, com envio do caso ao Conselho de Ética, para análise em 60 dias; dissolveu o diretório do Pará, controlado por Sabino; e afastou-o de toda atividade partidária. Ele era integrante da executiva nacional e do diretório nacional.
A decisão pela punição ocorreu durante uma reunião realizada pela manhã, com membros da executiva nacional do União Brasil convocados pelo presidente da legenda, Antônio Rueda.
Sabino participou da reunião e disse em entrevista à imprensa que decidiu permanecer no governo Lula, sob a justificativa de que se envolveu pessoalmente com a COP30 e que não pode abandonar sua pasta agora, faltando poucos dias para a realização do evento. Sua base eleitoral, o Pará, é sede do encontro diplomático.
"Estamos a 30 dias da COP30, maior reunião diplomática do mundo. Não é oportuno que haja uma interrupção no trabalho. Vou permanecer pelo bem do povo do Pará, pela COP30", disse ele.
Também afirmou que entende que o atual governo representa hoje o melhor projeto para o País e que deve sair candidato nas eleições de 2026, quando deverá deixar a Esplanada e voltar para o Legislativo, em função da obrigatoriedade de desincompatibilização.
Disse ainda que o União Brasil tomou decisões equivocadas e que os partidos precisam atender aos interesses da população.
Presente na reunião, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pré-candidato ao Planalto, disse que Sabino faz o jogo do PT e se comporta como traidor.
"Se ele quiser ficar no governo mesmo, é uma imoralidade ímpar. Soldado do Lula e soldado do União Brasil? Como é isso? É uma condição que não pode ser admitida", disse Caiado, antes de entrar na reunião.
Além de Sabino, o PP também comunicou nesta quarta que o ministro do Esporte, André Fufuca, foi afastado das decisões partidárias, da vice-presidência nacional do partido e da presidência da sigla no Maranhão. A punição ocorreu pela resistência de Fufuca em deixar o ministério.
"O partido reitera o posicionamento de que não faz e não fará parte do atual governo, com o qual não nutre qualquer identificação ideológica ou programática", justificou o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, em nota.
Sabino é deputado federal pelo Pará e se licenciou do mandato em 2023 para ocupar a cadeira de ministro do Turismo na gestão petista, no lugar de Daniela Carneiro.

