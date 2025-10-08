Espetáculo Gordança: uma palestra dançada tem sessão gratuita na Sala Alziro Azevedo do DAD/Ufrgs

O espetáculo Gordança: uma palestra dançada, da Cia T.O.D.A.S, será apresentado às 19h desta quinta-feira (9), na Sala Alziro Azevedo do DAD/Ufrgs (av. Senador Salgado Filho, 340), com acessibilidade em Libras. A peça, dirigida por Guadalupe Casal, aborda a corporalidade gorda, suas vivências, violências e prazeres; e integra o projeto Insurgências: protagonismo dissidente na cena, que circula pelo Rio Grande do Sul. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente no local, uma hora antes do início da apresentação.

Em cena, a atriz-bailarina Renata Teixeira conduz o público através de narrativas pessoais e reflexões sobre gordofobia e padrões estéticos. A montagem bem-humorada, que propõe proximidade com o público, tem dramaturgia assinada por Renata em parceria com Patricia Fagundes , articulando denúncias e possibilidades de transformação, celebrando a diversidade dos corpos.

