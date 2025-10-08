NY estimula alta do Ibovespa após queda da véspera, antes de ata de Fed e votação de MP 1.303

A valorização dos índices das bolsas em Nova York respinga no Ibovespa nesta quarta-feira (8). A alta ocorre após, na terça-feira, o principal indicador da B3 fechar em baixa de 1,57%, aos 141.356,43 pontos - menor nível em pouco mais de um mês -, sob crescentes riscos fiscais.

A valorização do Ibovespa é discreta, dadas as contínuas preocupações com o rumo das contas públicas do Brasil. "A saída do investidor estrangeiro da Bolsa neste mês está pesando. O Ibovespa vinha renovando máximas. É natural uma correção, ainda mais com essas incertezas fiscais", avalia Guilherme Petris, operador de renda variável da Manchester.

Para hoje, o mercado espera a votação da Medida Provisória (MP) 1.303, que cria alternativas para compensar o aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), em plenário da Câmara dos Deputados e do Senado.

À tarde, será divulgada a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) relativa à reunião de política monetária de setembro, quando houve a primeira queda dos juros neste ano. Ainda há falas de dirigentes do Fed.

Quanto à MP, a medida precisa passar nas duas Casas do Congresso até as 23h59min. Ontem, o texto foi aprovado com placar apertado (13 a 12), em comissão mista da Câmara. Apesar disso, há indefinições sobre trechos do relatório, especialmente em relação à taxação das bets.

Hoje o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), relator da MP, disse que não há mais concessões a serem feitas no texto. Ele afirmou que há um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para votar a MP no plenário nesta tarde. O Senado deve apreciar a matéria à noite, segundo um acordo com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse Zarattini.

No texto analisado ontem, o relator acatou emenda que uniformiza a alíquota do IR sobre rendimentos com Juros sobre Capital Próprio (JCP) e de aplicações financeiras em 18%. Se aprovada nos moldes atuais, a MP pode render arrecadação marginalmente maior do que a esperada anteriormente para o governo.

A proposta já contém diversas exceções em relação ao plano original, mas enfrenta grandes dificuldades de aprovação, pontua em nota o economista-chefe da Ativa, Étore Sanchez. Segundo ele, do ponto de vista econômico, trata-se de um verdadeiro "quebra-cabeça". Se a MP for aprovada, as alterações nos impostos podem gerar distorções em diversos mercados, com as sobretaxações. "Se engavetada, o governo sofrerá um grande dano na perspectiva de arrecadação e precisará encontrar maneiras alternativas para substituir o IOF", avalia Sanchez.

Conforme Petris, da Manchester, a perspectiva fiscal para 2027 não é promissora. "O cenário para 2027 não é bom. O governo tem indicado que pode aumentar os gastos. Isso é o contrário do que se espera de um governo - gasta muito mais do que arrecada", avalia o operador de renda variável da Manchester.

Além disso, fica no foco a pesquisa Genial/Quaest, que mostra a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu melhor nível desde janeiro, com aprovação e desaprovação praticamente empatadas.

Às 11h35, o Ibovespa subia 0,66%, aos 142.286,23 pontos, perto da máxima do dia, que foi de 142.335,68, ante abertura na mínima em 141.356,43 pontos, com variação zero. Em Nova York, as bolsas avançavam até 0,65% (Nasdaq). Os investidores ainda seguem atentos a eventuais impactos da paralisação do governo dos EUA, que está em seu oitavo dia.

Apesar da alta em torno de 0,80% do petróleo, Petrobras ia para o campo negativo, com 0,32% (PN) e 0,61% (ON). Mesmo sem a referência do minério de ferro em Dalian, na China, onde ainda é feriado, Vale tinha elevação de 0,65%. Após quedas na véspera, ações de grandes bancos subiam. A maior alta era Bradesco, com ganho de cerca de 1%