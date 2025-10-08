Porto Alegre,

Publicada em 08 de Outubro de 2025 às 16:38

Na França, Lecornu diz ver possibilidade de indicação de novo primeiro-ministro em até 48h

Primeiro-ministro demissionário da França afirmou acreditar que um novo premiê pode ser indicado pelo presidente Emmanuel Macron

AFP
Agências
O primeiro-ministro demissionário da França, Sébastien Lecornu, afirmou à emissora France 2 acreditar que um novo premiê pode ser indicado pelo presidente Emmanuel Macron nas próximas 48 horas. Lecornou renunciou ao cargo na segunda-feira, mas conduziu uma rodada final de negociações com parlamentares nos últimos dias em busca de uma solução para a crise política.
"Sinto que um caminho é possível", afirmou ele, ao defender que o futuro governo precisa estar "completamente desconectado" de ambições para as eleições presidenciais de 2027.
LEIA TAMBÉM: Primeiro-ministro da França renuncia por falta de condição de governar
Conforme a emissora, Lecornu disse ainda que uma "maioria absoluta" da Assembleia Nacional rejeita a ideia de uma eleição parlamentar antecipada. "Há 210 deputados que querem uma plataforma de estabilidade, com deputados que querem mais ou menos a mesma coisa para o orçamento. Este constitui o lugar onde o presidente da República pode nomear o premiê", destacou.

