Seguradoras comemoram crescimento em 2025 e projetam cenário mais favorável em 2026

Ana Esteves, especial para o JC

Mesmo em um ano difícil no cenário econômico, a Rio Grande Seguros e Previdência comemora valores considerados recordes em movimentação financeira, no primeiro semestre de 2025, na modalidade de seguro de vida: foram R$ 419 milhões no período, o eu a faz a segunda maior seguradora de vida do Estado. “O ano de 2025 foi bastante difícil, mas não só para o Brasil, foi complicado para o mundo. E para todos os segmentos e talvez um pouco mais difícil para o Rio Grande do Sul, porque a gente ainda está vivendo as consequências da enchente, mas mesmo assim devemos crescer muito”, afirma o presidente da Rio Grande Seguros e vice-presidente corporativo da Icatu Seguros, César Saut. O executivo explica que o sucesso da empresa se deve a uma estratégia muito direcionada ao estado do Rio Grande do Sul, inclusive num processo de interiorização, com corretores em diferentes municípios do Estado. “Temos parceria com sistemas cooperativos, com o Banrisul. É uma estratégia que vem de muitos anos e hoje colhemos os frutos dessa, digamos assim, insistência em sermos grandes no Estado”, afirma Saut.

Outra seguradora gaúcha, o Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul (CVG-RS), aposta no crescimento com base na diversificação dos produtos e às novas coberturas como para doenças graves, para cirurgias, diária por incapacidade temporária e despesas médicas e hospitalares. “Além de vantagens como redes de descontos com uma vasta oferta de produtos e serviços”, afirma o presidente do CVG, Jean Figueiró. Segundo o dirigente, o setor ainda está vivendo os reflexos da Pandemia de COVID-19 e da enchente de 2024 e que o trabalho da CVG está muito focado na conscientização sobre a importância do seguro de vida como proteção financeira. “Apenas 17% da sociedade gaúcha possui algum tipo de garantia, na grande maioria fruto de dissídios coletivos e apólices prestamistas, na maioria dos financiamentos. Apenas 5% das apólices são compradas”, revela o dirigente. Segundo Figueiró, existe um movimento de conscientização através dos CVG’s de todo Brasil com a estruturação do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, por isso “a expectativa para 2026 é de crescimento mais significativo”.