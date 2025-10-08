Paciente em Novo Hamburgo tem suspeita de intoxicação por metanol

sinais de intoxicação por bebida alcoólica é monitorado pela Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo. O caso foi notificado à Secretaria da Saúde (SES) para que seja investigado devido às ocorrências de intoxicação por metanol registradas no Brasil. Até o momento, no Rio Grande do Sul, um caso deste tipo foi confirmado Um homem que apresentoué monitorado pela Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo. O caso foi notificado à Secretaria da Saúde (SES) para que seja investigado devido às ocorrências de intoxicação por metanol registradas no Brasil.

Em Novo Hamburgo, a suspeita trata-se de um homem de 21 anos que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Canudos no início da semana. A SES foi notificada ainda ontem e conforme a gerente de Vigilância em Saúde, Letícia Dutra, o caso está sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica do Município. O paciente foi liberado da UPA após verificada condições de melhora clínica, sem evolução de sintomas até o momento.

O metanol é um solvente altamente tóxico e sua ingestão pode resultar em intoxicação grave, com risco de cegueira irreversível e óbito, devido à sua biotransformação em ácido fórmico no organismo. O crescente número de notificações de casos graves em outros estados elevou a situação ao status de Evento de Saúde Pública (ESP). Em caso de suspeita de intoxicação por consumo de bebida alcoólica, a orientação é que se procure imediatamente atendimento médico.