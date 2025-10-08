Porto Alegre,

Publicada em 08 de Outubro de 2025 às 13:13

Cloud deu acesso, IA dará ação, diz Goldberg sobre NetSuite Next

Goldberg anunciou nova geração de produtos durante SuiteWorld 2025, em Las Vegas

NetSuite/Divulgação/JC
Patricia Knebel
De Las Vegas
Considerado a maior atualização da história da Oracle NetSuite, o NetSuite Next foi anunciado essa semana como a nova geração da plataforma. A grande novidade é que a inteligência artificial agora vem incorporada de forma nativa.
Cloud deu acesso, IA dará ação. E a NetSuite entrega os dois", disse Evan Goldberg, fundador e vice-presidente executivo da Oracle NetSuite durante o SuiteWorld 2025. 
O NetSuite Next marca uma evolução no ERP em nuvem ao integrar dados, processos e automação inteligente em um único ambiente.
A ideia é, justamente, que a IA deixe de ser um complemento e passe a ser parte orgânica da operação, com capacidade de gerar insights preditivos, automatizar tarefas financeiras e otimizar fluxos de trabalho.
Com o tema “No Limits”, o keynote de abertura destacou o papel da IA como uma força multiplicadora para empresas que buscam eficiência, agilidade e inovação contínua.
As empresas estão realizando mais e mais rápido a cada dia, elas têm a escala e a presença global para operar em continentes, em todas as moedas, em todos os requisitos de conformidade, tudo em uma plataforma única e unificada.
“Isso não é tecnologia pela tecnologia, são ferramentas reais que resolvem problemas reais", disse, citando exemplos como na área de finanças, em que a IA passa de uma simples busca por erros para apontar anomalias e sinalizar correções conforme elas acontecem. 
Em vendas, empresas podem receber alertas antecipados e resolver problemas antes de perder os clientes; na cadeia de suprimentos, passa o estágio de reagir a interrupções para ter insights proativos que permitam se ajustar rapidamente. 
Estamos aproveitando todos os benefícios que o NetSuite sempre ofereceu e ampliando. O insight agora é ainda mais em tempo real e mais preditivo", aponta. 
Segundo o executivo, o NetSuite Next é o futuro do NetSuite. Ao incorporar recursos de IA poderosos e práticos, incluindo inteligência conversacional integrada, fluxos de trabalho agênticos e recursos de pesquisa em linguagem natural, lida com tarefas repetitivas e complexas para que as empresas possam alcançar resultados mais rapidamente, de forma mais intuitiva e com maior confiança.
“O NetSuite Next coloca a IA para trabalhar para as empresas, tornando-a uma extensão natural da forma como elas já trabalham”, destacou Goldberg, citando as evoluções. 
O núcleo da experiência do usuário do NetSuite Next é o Ask Oracle, um assistente de linguagem natural que permite aos usuários pesquisar, navegar, analisar e agir em todo o conjunto de dados do NetSuite usando suas próprias palavras. 
A ferramenta fornece respostas contextuais, visualizações, conteúdo interativo e raciocínio que explicam o “como” e o “porquê” por trás de cada resposta e permitem que os usuários colaborem mais facilmente com a NetSuite. 
O NetSuite Next inclui AI Canvas, espaço de trabalho colaborativo que permite que usuários e equipes analisem problemas, façam brainstorming de soluções e acionem fluxos de trabalho agênticos, tudo a partir de um espaço de trabalho visual.
Outra novidade são os fluxos de trabalho agênticos, que ajudam a automatizar tarefas complexas, como propostas de pagamento, seleção de fornecedores, reconciliações e operações da cadeia de suprimentos. 
 

