Patricia Knebel

Publicada em 07 de Outubro de 2025 às 17:32

Oracle NetSuite anuncia disponibilidade de data centers no Brasil

Evan Goldberg destacou expansão da infraestrutura de nuvem da empresa globalmente

NetSuite/Divulgação/JC
Patricia Knebel
De Las Vegas,
"Brasil, in the house", brincou Evan Goldberg, fundador e vice-presidente executivo da Oracle NetSuite, durante o SuiteWorld, que acontece esta semana em Las Vegas (EUA), tendo como tema central 'No limits'. O executivo usou o seu keynote de abertura, nesta terça-feira (7), para anunciar a disponibilidade dos primeiros data centers Oracle NetSuite no Brasil, nas regiões Oracle Cloud São Paulo e Oracle Cloud Vinhedo. 
NetSuite é a solução de negócios da Oracle para empresas em crescimento, o que traz para o evento muitas startups e unicórnios. A empresa teve investimento inicial de Larry Ellison, cofundador da Oracle e que, recentemente, superou Elon Musk como o homem mais rico do mundo. Hoje, a empresa se posiciona como "ERP em Nuvem nº 1 com IA". 
Ao hospedar a NetSuite localmente, a expectativa é que os clientes sediados no Brasil possam reduzir as transferências de dados transfronteiriças e atender mais facilmente aos requisitos de residência e conformidade de dados. As novas instalações também oferecem uma base para acelerar a adoção dos recursos de IA incorporados da NetSuite.
Alimentados pela Oracle Cloud Infrastructure (OCI), os novos data centers oferecem a infraestrutura segura e de alto desempenho necessária para dar suporte às cargas de trabalho modernas de IA. 
A ideia também é atender, a partir do País, a demanda de sua base de clientes em expansão na América Latina, acelerar a adoção de IA e fortalecer a infraestrutura global.
Além da expansão da sua infraestrutura em nuvem para o Brasil, o executivo também anunciou a chegada dos data centers da NetSuite na Índia. Com isso, a empresa passa a operar 35 data centers em 18 regiões em cinco continentes. Atualmente, a NetSuite possui mais de 2 milhões de usuários ativos — sendo 1,4 milhão na versão OneWorld, que integra 100 mil subsidiárias em todo o mundo.
“A América Latina é um mercado estratégico para a NetSuite e o lançamento de data centers locais marca um marco importante em nosso crescimento”, afirma o vice-presidente sênior da NetSuite para a América Latina, Gustavo Moussalli.
A Oracle Cloud São Paulo Region e a Oracle Cloud Vinhedo Region fazem parte da rede global de regiões de nuvem da Oracle, projetadas para oferecer os mais altos níveis de segurança, disponibilidade e proteção contra desastres. 
Com dois data centers no Brasil, a estimativa é que a NetSuite possa fornecer serviços de recuperação de desastres e, ao mesmo tempo, ajudar os clientes a atender aos requisitos geográficos de armazenamento de dados. 
Cloud permite rodar seus negócios em qualquer lugar e a qualquer tempo”, destacou Evan Goldberg, fundador e EVP da NetSuite. 



