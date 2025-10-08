Clientes do presente não compram estratégias do passado

Guto Rocha

O varejo vive uma ruptura sem volta. Tecnologias como a inteligência artificial já não são promessa futura: elas estão moldando a forma como as marcas se relacionam com seus consumidores, trazendo ganhos concretos em produtividade, personalização e engajamento.

Na Pmweb, temos visto diariamente esse impacto. Um exemplo é o trabalho realizado com a Shell, onde a IA ajudou a entender padrões de comportamento, prever necessidades e otimizar interações. O resultado: comunicações mais assertivas, aumento no engajamento e fortalecimento da relação com milhões de clientes em todo o Brasil.

Outro case relevante vem das Casas Bahia, que utilizam inteligência artificial para transformar dados em experiências personalizadas em escala. Da segmentação refinada ao timing ideal de comunicação, conseguimos ampliar taxas de abertura e conversão, provando que relevância gera resultado.

Esses exemplos demonstram que a evolução do varejo não é apenas sobre tecnologia, mas sobre comportamento. O cliente espera conveniência, consistência e reconhecimento em cada ponto de contato — seja na loja física, no e-commerce ou no WhatsApp, que já se consolidou como atalho direto para o bolso do consumidor.

No 7º Simpósio Estadual do Varejo, em Caxias do Sul, vamos explorar como colocar o cliente no centro da estratégia, usando a inteligência artificial não como modismo, mas como motor de transformação. Porque quem trata o cliente como número, vira estatística. E quem não cuida dos clientes hoje, vai implorar por eles amanhã.