Profissionais do Jornal do Comércio estão entre os finalistas do Prêmio Fecomércio-RS de Jornalismo

O Jornal do Comércio marca presença entre os finalistas da edição 2025 do Prêmio Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e FIEP de Jornalismo, que reconhece os melhores trabalhos da imprensa gaúcha nas áreas de economia, cultura, turismo, inovação e desenvolvimento regional. A cerimônia de entrega ocorrerá no dia 10 de novembro, às 19h, no auditório da Fecomércio-RS, em Porto Alegre.

Ana Cristina Esteves e Carmen Marilia Lentz Carlet, que concorrem com reportagens que destacam o potencial econômico e turístico do Estado. Ana Esteves é finalista com a matéria “ Campo abre as portas para o turismo e aquece economia de pequenas cidades gaúchas ”, que mostra como o turismo rural tem impulsionado a renda e fortalecido comunidades no interior. Na categoria Jornalismo Impresso, o JC é representado por, que concorrem com reportagens que destacam o potencial econômico e turístico do Estado. Ana Esteves é finalista com a matéria “”, que mostra como o turismo rural tem impulsionado a renda e fortalecido comunidades no interior.

Serra Gaúcha aposta em Natal de encanto e recuperação econômica ”, “ Turismo fortalece economia de Porto Alegre e atrai investimentos ” e “ Vila Flores é referência da economia criativa do Quarto Distrito da Capital ”. As matérias evidenciam a força do setor turístico como vetor de desenvolvimento econômico e social, abordando desde a movimentação na Serra até iniciativas de revitalização urbana na Capital. Já Carmen Carlet assina três reportagens finalistas: “”, “” e “”. As matérias evidenciam a força do setor turístico como vetor de desenvolvimento econômico e social, abordando desde a movimentação na Serra até iniciativas de revitalização urbana na Capital.

a fotógrafa Tânia Meinerz também representa o JC com fotografia para a reportagem “ Emoção e expectativa de retomada marcam inauguração do Cristo Protetor ”, que retrata o impacto simbólico e econômico do novo monumento de Encantado, um dos marcos recentes do turismo no Rio Grande do Sul. Na categoria Fotojornalismo,também representa o JC com fotografia para a reportagem “”, que retrata o impacto simbólico e econômico do novo monumento de Encantado, um dos marcos recentes do turismo no Rio Grande do Sul.