Profissionais do Jornal do Comércio estão entre os finalistas do Prêmio Fecomércio-RS de Jornalismo

O Jornal do Comércio marca presença entre os finalistas da edição 2025 do Prêmio Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e FIEP de Jornalismo, que reconhece os melhores trabalhos da imprensa gaúcha nas áreas de economia, cultura, turismo, inovação e desenvolvimento regional. A cerimônia de entrega ocorrerá no dia 10 de novembro, às 19h, no auditório da Fecomércio-RS, em Porto Alegre.
Na categoria Jornalismo Impresso, o JC é representado por Ana Cristina Esteves e Carmen Marilia Lentz Carlet, que concorrem com reportagens que destacam o potencial econômico e turístico do Estado. Ana Esteves é finalista com a matéria “Campo abre as portas para o turismo e aquece economia de pequenas cidades gaúchas”, que mostra como o turismo rural tem impulsionado a renda e fortalecido comunidades no interior.
Já Carmen Carlet assina três reportagens finalistas: “Serra Gaúcha aposta em Natal de encanto e recuperação econômica”, “Turismo fortalece economia de Porto Alegre e atrai investimentos” e “Vila Flores é referência da economia criativa do Quarto Distrito da Capital”. As matérias evidenciam a força do setor turístico como vetor de desenvolvimento econômico e social, abordando desde a movimentação na Serra até iniciativas de revitalização urbana na Capital.
Na categoria Fotojornalismo, a fotógrafa Tânia Meinerz também representa o JC com fotografia para a reportagem “Emoção e expectativa de retomada marcam inauguração do Cristo Protetor”, que retrata o impacto simbólico e econômico do novo monumento de Encantado, um dos marcos recentes do turismo no Rio Grande do Sul.
Com forte presença entre os finalistas, o Jornal do Comércio reafirma seu compromisso com o jornalismo de qualidade, pautado na apuração rigorosa e na valorização das histórias que movimentam o desenvolvimento do Estado. A noite de 10 de novembro promete celebrar os vencedores e também o papel essencial da imprensa na construção de um Rio Grande do Sul mais informado, resiliente e sustentável.