Turismo fortalece economia de Porto Alegre e atrai investimentos

Carmen Carlet, especial para o JC* A Capital dos gaúchos, prestes a completar 253 anos - a serem comemorados em 26 de março -, ressignifica a vocação hospitaleira e mostra sua capacidade resiliente. De braços abertos para receber os turistas, depois de um ano avassalador motivado pela maior tragédia ambiental de sua história, Porto Alegre aposta em seus encantos urbanos, em sua gastronomia diversificada e na força de seu povo para mostrar-se faceira aos olhos estrangeiros. Atrativos não faltam e dão ao município a 4ª posição de cidade brasileira com melhor condição para investimentos em turismo, segundo o Índice de Favorabilidade para o Turismo (IFT-GKS), divulgado no final do ano passado. Turismo de negócios, gastronômico - como o Cais Embarcadero (foto) - e esportivo movimentam a economia local, que se prepara para viver um 2025 muito diferente do ano passado.



Casa de Cultura Mário Quintana está entre os destinos mais procurados, não só por quem visita a cidade, mas também por quem mora na cidade EVANDRO OLIVEIRA/JC

Do alto dos seus 252 anos - a marcar no calendário mais um aniversário no próximo dia 26 de março - Porto Alegre ressignifica o papel de cidade hospitaleira e aposta no turismo gastronômico, de negócios e esportivo para recuperar a economia depois de um ano avassalador, decorrente da maior tragédia ambiental de sua história. A titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smedt), Rosani Pereira, afirma que o turismo é o maior desafio desta gestão. "Devido à calamidade das cheias nossa indústria de turismo sofreu severamente, temos que retomar com grande força este enorme potencial na sua estrutura hoteleira, alimentação, cultura e eventos, comércio e serviços diversos", avalia Rosani. Consagrada como a Capital Mundial do Churrasco, graças às suas mais de 100 churrascarias e ao maior número de churrasqueiras por habitante, Porto Alegre também abriga mais de 40 etnias gastronômicas, desde os tradicionais restaurantes italianos e franceses, passando pela cozinha contemporânea até chegar aos exóticos temperos orientais da comida vietnamita, coreana ou chinesa. LEIA TAMBÉM: Segurança do leite volta ao debate após denúncias de adulteração Esse caleidoscópio culinário que é uma das molas propulsoras do turismo local, também é responsável por números significativos na economia, gerando cerca de 27 mil postos de trabalho. Mas, se a comida é importante no segmento turístico, a hospedagem não fica atrás. Porto Alegre, segundo o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), possui 91 hotéis, seis hostels e quatro flats que respondem por 14.490 leitos e empregam cerca de três mil trabalhadores. Cuidadas as necessidades básicas - comer e dormir - a capital gaúcha volta seus olhos para trazer mais turistas e movimentar a economia com a promoção de eventos. Distinguida no calendário mundial como sede brasileira do South Summit Brazil - maior evento de inovação da América Latina-, Porto Alegre recebeu no ano passado, 23,5 mil pessoas de 55 países. E já se prepara para a edição 2025 que acontecerá de 9 a 11 de abril, no Cais Mauá. De acordo com o relatório de entregas 2024 da Smedt, mais de 40% do público participante foi de fora do Rio Grande do Sul. Os dados mostram ainda que o encontro da inovação foi responsável por uma movimentação econômica da ordem de R$ 88,8 milhões e a taxa de ocupação hoteleira alcançou 90,35%, quando a média do mês gira em torno de 61,37%. Conforme Rosani Pereira, o município estima que serão mais de 25 mil participantes presenciais na próxima edição com a expectativa da contratação de mais de 2.500 profissionais diretos e indiretos para trabalhar no evento. Na área desportiva, a Maratona Internacional de Porto Alegre é destaque Pedro Piegas?PMPA/Divulgação/JC Outro grande evento é a Maratona Internacional de Porto Alegre que, além de reforçar um estilo de vida saudável, também mobiliza o trade do turismo e aparece como a principal atração esportiva da capital gaúcha, se não considerarmos, claro, o futebol capitaneado pelos colorados e gremistas. Programada para acontecer entre os dias 7 e 8 de junho, a corrida vem crescendo e se consolida como uma das mais importantes no calendário dos competidores mundiais. Em 2024, por exemplo, participaram 21.954 corredores que possibilitaram a movimentação econômica de R$ 22,6 milhões na cidade e uma taxa de 52,34% de ocupação na rede hoteleira, conforme dados da Smedt. LEIA MAIS: Erva-mate gaúcha rumo ao mercado internacional Paulo Geremia, presidente do Sindha, garante que 2025 chegou com forte expectativa do sindicato para retomada do setor. "Sabemos o quanto uma empresa, sozinha, é incapaz de trilhar caminhos que só o coletivo proporciona. Estar atuante em frentes onde podemos intervir é fundamental, dialogando, informando e possibilitando que as decisões sejam tomadas à luz das nossas necessidades", observa o dirigente ao relatar que a entidade está à frente de diferentes pleitos relativos a questões tributárias, as quais impactam diretamente nos resultados das empresas. Mudança é urgente, diz Geremia Manoel Petry/Divulgação/JC Segundo Geremia, uma mudança é urgente, pois as perdas do segmento hoteleiro de Porto Alegre, como decorrência das enchentes, chegaram a R$ 140,722 milhões, em 2024. A gastronomia amargou um prejuízo acumulado de R$ 500 milhões. A análise é parte de um estudo encomendado pelo Sindicato à Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). Diante de tais resultados, as necessidades de recuperação são grandes. Sem projetar números de crescimento, Geremia afirma que a entidade está acompanhando com zelo o cenário externo das empresas para que busquem a transformação. Um dos grandes projetos do Sindicato para este ano, por exemplo, é o investimento na Cozinha Experimental, que proporcionará maior e melhor aptidão aos colaboradores e a formação de mão de obra qualificada para os negócios.



Cidade tem o título de Capital Mundial do Churrasco desde 2023

Objetivo é promover as tradições gaúchas e suas iguarias gastronômicas Giulian Serafim/PMPA/Divulgação/JC

A honraria foi instituída em 2023, quando, a partir de um movimento do executivo em parceria com a iniciativa privada, foi lançado o selo "Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco" durante o ExpoChurrasco - evento que reuniu mais de quatro mil pessoas no Parque Harmonia. A ideia havia nascido um ano antes com a intenção de promover uma cultura intrínseca no porto-alegrense, além de fomentar o turismo. "O título significa muito mais do que cultuar a nossa tradição. É abrir as portas da cidade para outros países e mostrar um dos pilares que movimenta a nossa economia e o nosso turismo. Queremos que mais turistas conheçam o churrasco que fazemos aqui", afirmou a titular da Smedt na época, Julia Evangelista Tavares. LEIA TAMBÉM: Confira as dicas de empreendedorismo de Clarice Chwartzmann, nome à frente do projeto A Churrasqueira Assim, Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco é um movimento para promover o turismo de gastronomia, a tradição gaúcha e os inúmeros aspectos culturais que o município apresenta. A iniciativa quer explorar a culinária muito além do prato, incentivando festivais a céu aberto, as cervejarias artesanais, o Quarto Distrito, os Caminhos Rurais, a Orla do Guaíba, os parques e museus. A cadeia do churrasco é extensa. Ela inicia nos açougues e frigoríficos, passa por cutelarias, bebidas, restaurantes e vai até os serviços de tele-entrega. O empresário e chef Jorge Aita, terceira geração à frente da Santo Antônio - a mais antiga churrascaria do Brasil, inaugurada em 1935 - reafirma a tradição e a preferência dos locais pela carne assada na brasa: "Qualquer jogo no Beira-Rio ou na Arena é motivo de churrascada antes, é uma fumaceira só na cidade", comenta. Servindo entre duas e três toneladas de carne mensalmente em seu restaurante, Aita conta que o corte preferido do gaúcho é a costela. LEIA MAIS: Paleta Atlântida reuniu 150 mil pessoas no "maior churrasco do mundo" No entanto, para mostrar a variedade de opções que existe no churrasco porto-alegrense, a Santo Antônio criou uma tábua de cortes com fatias de assado de tira, picanha e entrecôte, acompanhada de pão aberto com manteiga de alho, provolone e linguiça mignon. Essa é a preferência de quem vem de fora e quer conhecer as carnes gaúchas. "Hoje nossa cidade já não é mais somente passagem para quem vai visitar a Serra", comemora Aita ao acrescentar que observa a força do turismo de negócios com suas feiras e eventos e as melhorias implementadas na Orla do Guaíba, como fortes atrativos. Ele destaca também que artistas, quando se apresentam em Porto Alegre, geralmente fazem uma pausa para se deliciar com um churrasco.



Foco no ecossistema do turismo local

Fontana comemora resultados obtidos com o Destino POA Leo Caobelli/Divulgação/JC

Convention & Visitors Bureau Porto Alegre e Região Metropolitana (CVBPOA) foi a empresa vencedora do edital da Prefeitura - publicado no final de 2024 - para impulsionar e realizar ações em Porto Alegre, e em outras capitais, a fim de mostrar o potencial da cadeia produtiva do setor e as vantagens de realizar eventos na cidade. De acordo com Luiz Vicente Basso, presidente do CVBPOA, o planejamento para promoção do turismo já conta com um calendário estruturado para este ano. Entre abril e outubro serão realizados de seis a oito workshops. "Dentro do mesmo planejamento, teremos o lançamento do nosso site e da campanha de incentivos ao turista, com descontos em compras, alimentação e passeios, através de uma plataforma personalizada", esclarece. Outra atividade destacada por Basso é a captação do Congresso da Unidestinos - promovido pela União Nacional dos CVBs e Entidades de Destinos - que será realizado nos dias 26 e 27 de junho na capital gaúcha. "Vamos reunir executivos para mostrar que nossa cidade está pronta para receber todo e qualquer tipo de evento", adianta o dirigente. O Convention também tem um convênio com o portal Destino POA para divulgar Porto Alegre como um todo. LEIA TAMBÉM: Empreendedores investem em turismo de verão na Grande Porto Alegre Criado para turistas conhecerem e moradores descobrirem novidades, o portal Destino POA é mantido pelo Grupo Somos.RS, chancelado pela Prefeitura Municipal, pelo Pacto Alegre e por entidades ligadas ao desenvolvimento turístico da cidade. Além de representar oficialmente o trade receptivo da capital gaúcha e oferecer conteúdo sobre a cidade, através das vendas de tickets, souvenirs e patrocínios, o portal gera receita para um fundo turístico, administrado por entidades parceiras. Thomas Fontana, CEO do Grupo Somos.RS, diz que o Destino POA completou o primeiro ano batendo um milhão de acessos, dos quais mais de cem mil usuários recorrentes. Fontana conta que o portal foi criado com o objetivo de posicionar Porto Alegre como uma cidade turística, combatendo aquele aspecto de ser um local de passagem para a Serra. "Mas, acabamos descobrindo seu sucesso entre os porto-alegrenses", admite. O empresário atribui o interesse dos moradores da Capital por conta da ferramenta calendário de eventos. "As pessoas estavam órfãs de um lugar que concentrasse informações, novos restaurantes ou programas", observa. Embora no ano passado 53% dos acessos tenham sido de Porto Alegre, 31% do interior do RS e 16% do restante do País, com ênfase para São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, Fontana salienta que essa proporção foi assinalada pela enchente e falta de aeroporto. "Para 2025, devemos ter uma participação maior de viajantes", finaliza.



Rio Guaíba recupera destaque aos olhos dos turistas e também dos porto-alegrenses

South Summit é um dos eventos de negócios que coloca a Capital no calendário do turismo corporativo Luan Furtado/PMPA/Divulgação/JC

Com diversas atrações para o público, o Cais Embarcadero aproximou Porto Alegre do Guaíba. Criado a partir de uma parceria entre o DC SET Group e a Tornak Holding, o Embarcadero nasceu com o objetivo de revitalizar e proporcionar novos usos e convivência a um dos cartões postais de Porto Alegre. O parque traz modernidade para a capital, mantendo a referência histórica de sua localização em uma proposta plural, multifuncional e estruturado para atender todas as idades, conta o empresário Eugênio Correa, idealizador e um dos fundadores do espaço. Correa é um dos fundadores do Cais Embarcadero Vini Dalla Rosa/Divulgação/JC Considerado um dos símbolos de resiliência da cidade, o empreendimento que ficou exatos 195 dias fechado por conta da enchente do ano passado, reabriu em novembro. Com 40 operações, das quais 80% de gastronomia, além de esportes, lazer e entretenimento, o Embarcadero é voltado para a família, como explica Correa. Isso não impede, no entanto, de ser uma referência turística para quem vem de fora. "É muito comum ver pessoas poliglotas, durante a semana circulando por aqui, pois Porto Alegre alicerçou o turismo de negócios", avalia o empresário. Outro ponto destacado por ele é a contribuição do empreendimento para fixar o turista na capital por mais tempo. LEIA MAIS: Turismo deve movimentar R$ 12 bi com o carnaval de 2025, alta de 2,1% ante 2024, diz CNC "A Serra sempre foi muito forte no turismo do Rio Grande do Sul, Porto Alegre era utilizada, basicamente, para o aeroporto e, hoje, o Cais Embarcadero mudou isto", comemora Correa ao acrescentar que nos finais de semana o público é, basicamente, do RS. Pela estimativa do empreendedor, cerca de 150 mil pessoas circulam pelos 20 mil m² mensalmente. O Cais Embarcadero teve seu conceito desenvolvido a partir de pesquisas em docas de diferentes partes do mundo, com referências vindas de lugares como Barcelona, Lisboa, Gênova e Brooklyn, em Nova York. O empreendimento é um local privado, aberto ao público e entre as opções de lazer está o Beach Club, revitalizado em 2024, com novo paisagismo e iluminação cênica. Tem também uma área kids reformulada com cenários para proporcionar experiências sensoriais completas, inaugurado em janeiro com o nome de Refresca Cais. Outras atrações são o novo pet park e praça náutica, instalada com três flutuantes para embarque e desembarque, além de passeios de barco. Correa afirma que o Cais Embarcadero está com sua estrutura praticamente completa, sem espaço para crescer mais. No entanto, outras duas operações passam a funcionar neste ano: Tapas y Besos - bar com inspiração na cultura espanhola, inaugurado em janeiro com investimentos da ordem de R$ 1,5 milhão - e outra de produtos da Amazônia, a ser lançada até o South Summit. Outra atração turística que também busca recuperação pós enchente de 24 é o barco Cisne Branco que finalizou o exercício do ano passado amargando uma queda de quase 60% nas atividades. "O ano terminou de forma negativa, com o Guaíba abandonado por muitos visitantes, refletindo temores persistentes", relembra Adriane Hilbig, diretora da Orgatur Navegação e Turismo - empresa responsável pelo Cisne Branco e pela Linha Turismo. Para 2025, segundo a empreendedora, estão sendo planejados esforços para uma retomada forte, com projetos culturais e eventos maiores. Adriane prevê programação intensa para o Cisne Branco Cisne Branco/Divulgação/JC LEIA TAMBÉM: Crescimento do turismo é oportunidade para a Serra Gaúcha Os destaques ficam por conta de uma parceria com o Instituto Iberê Camargo e iniciativas de dança, previstas para março. "O foco é reconectar o público ao Guaíba e promover o rico potencial turístico de Porto Alegre, revitalizando o apelo da cidade para os visitantes", antecipa Adriane. Na mesma situação se encontra o Linha Turismo que atendeu cinco mil passageiros durante 2024, contra 13 mil de 2023. Para este ano, Adriane mantém perspectivas positivas. "Estamos otimistas, com novas estratégias, incluindo a substituição do ônibus fechado por um modelo maior, com capacidade para 44 passageiros, e a retomada de projetos como o circuito cervejeiro e os caminhos rurais", elenca a dirigente ao destacar que a empresa também planeja investimentos para atrair mais público local e da região metropolitana. "O objetivo é ampliar a oferta de roteiros e fortalecer o turismo na cidade", afirma.



Porto Alegre é candidata a fazer parte da Rede de Cidades Criativa da Unesco

A Prefeitura de Porto Alegre oficializou em dezembro último, a candidatura da Capital à Rede de Cidades Criativas da Unesco, na categoria Gastronomia. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) assinou a carta de apoio remetida à Comissão Nacional do Brasil para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), do Ministério das Relações Exteriores. Também endossaram o documento, o governo estadual, instituições acadêmicas, sociedade civil e iniciativa privada. Essa é a primeira etapa para a conquista do selo mundial. A Rede de Cidades Criativas da Unesco foi criada em 2004 com o objetivo de promover a cooperação entre as cidades que reconhecem a criatividade como um fator importante em seu desenvolvimento urbano, nos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. No Brasil, 14 cidades integram a Rede de Cidades Criativas da Unesco. No segmento da gastronomia, estão Belém (PA), Florianópolis (SC), Paraty (RJ) e Belo Horizonte (MG). No mundo, apenas 250 cidades receberam o título da Unesco.



O charme das vinícolas urbanas e a variedade das cervejas artesanais

De Leo trabalha para que a Zona Sul seja reconhecida por suas vinícolas Cave Poseidon/Divulgação/JC

O Turismo em Porto Alegre também pode ser definido pela cultura das produções artesanais de bebidas. Se a Zona Norte é considerada como polo cervejeiro, a Zona Sul tem as vinícolas urbanas. O ecossistema das vinícolas é formado por cinco marcas dedicadas à produção de vinhos finos e autorais, cada um deles com estilo próprio de vinificação: Adolfo Lona, Cave Poseidon, Monte Vinhos de Autor, Cantina Micarone e Ruiz Gastaldo. As empresas, inclusive, criaram uma associação para divulgar e promover o vinho de alta qualidade produzido em Porto Alegre. Carlo de Leo, enólogo e proprietário da Poseidon, conta que a prefeitura apoia o setor no sentido de valorizar a localização na Zona Sul da cidade. Além disso, duas vinícolas - Poseidon e Ruiz Gastaldo - estão recebendo consultoria do Sebrae RS, paga pela Secretaria de Turismo, visando desenvolver oportunidades turísticas aos que visitam Porto Alegre. "O contato direto com o produtor e o fato inusitado de uma vinícola dentro da cidade, são muito interessantes", avalia Leo. LEIA TAMBÉM: Da produção caseira à fábrica própria, Levedura foca na 'alma da boa cerveja' O ano de 2024 foi particularmente desafiador para as cervejarias artesanais gaúchas. Muitas microcervejarias enfrentaram prejuízos significativos, incluindo danos em instalações, perda de equipamentos, insumos e interrupções prolongadas na produção. "Mesmo diante desse cenário adverso, o setor demonstrou resiliência e capacidade de inovação", destaca Gustavo Cunha, executivo da Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM) ao elencar que diversas cervejarias buscaram alternativas criativas para driblar as dificuldades, como a organização de eventos menores e colaborativos, promovidos em parceria com outras marcas, além do fortalecimento das vendas online. Para 2025, as perspectivas são boas. Com a gradual recuperação do turismo, o setor espera uma retomada mais sólida das atividades econômicas. A realização de festivais, feiras e eventos culturais voltados à valorização da cerveja artesanal será essencial para fortalecer a conexão entre produtores e consumidores, observa Cunha. Atualmente, Porto Alegre conta com 43 cervejarias artesanais registradas que produzem cerca de 10 milhões de litros ao ano, consolidando-se como um dos principais polos cervejeiros do Brasil. O bairro Anchieta destaca-se como o berço do movimento cervejeiro artesanal na cidade, enquanto o Quarto Distrito se transformou no principal ponto de concentração dessas cervejarias, graças à sua vocação cultural, criativa e aos incentivos fiscais municipais. LEIA MAIS: Com cultura italiana e vinho local, empreendimento traz "Buchette del Vino" para Porto Alegre A AGM entende que o turismo é vital para o polo cervejeiro, não apenas pelo impacto econômico direto, mas também pela promoção da cultura local. "O turismo não apenas movimenta o mercado local, mas também ajuda a contar a história e a diversidade do nosso setor. Estamos otimistas de que 2025 será um ano de grande retomada para todos", antecipa Cunha ao anunciar que neste ano serão diversas as iniciativas, como o projeto 'De Portas Abertas', que promove visitas às cervejarias, Tour Cervejeiro, Walking Beer e festivais temáticos como a Oktoberfest e o St. Patrick's Day. "Além disso, a cidade será palco de eventos interativos, com gamificação e experiências exclusivas", finaliza.



Tupiniquim no Harmonia

Carla diz que o espaço irá oferecer cervejas exclusivas Gam3 Parks/Divulgação/JC

Outra novidade cervejeira nas proximidades do Guaíba, portanto, fugindo da rota Norte da cidade, será inaugurada em maio deste ano dentro do Parque Harmonia. Fruto de uma parceria entre a concessionária Gam3 Parks e a Cervejaria Tupiniquim, o projeto se propõe a oferecer uma experiência gastronômica. "Dentro da fase de edificações que está sendo iniciada, a cervejaria artesanal sempre foi um desejo da concessionária, justamente por Porto Alegre ser uma referência nacional", explica Carla Deboni, arquiteta e diretora da Gam3 Parks, ao destacar que a Tupiniquim já é uma marca consagrada e representativa na cidade. O espaço combinará cervejas artesanais exclusivas com pratos elaborados para harmonizar com os rótulos disponíveis. Concedido à iniciativa privada em 2021 - com início das obras em dezembro de 2022 -, o Parque Harmonia foi e continua sendo palco para grandes eventos. O 42º Acampamento Farroupilha, por exemplo, realizado no ano passado recebeu um público recorde de mais de dois milhões de pessoas. Projetado para materializar a cultura, o folclore e a matriz étnica do Rio Grande do Sul, o Parque Harmonia irá conectar inovação, empreendedorismo e as belezas naturais em atrações que possam projetar a cidade.



Mercado Público pulsa no coração da metrópole

Juliano Milan é um dos sócios da Osteria del Mercato, espaço de 150 m2 e lugares para 90 pessoas EVANDRO OLIVEIRA/JC

Referência na tradição e na cultura do Rio Grande do Sul, o Mercado Público de Porto Alegre é um centro de abastecimento localizado no coração da cidade. Inaugurado em 3 de outubro de 1869 é o mais antigo do Brasil e conta com mais de uma centena de estabelecimentos que oferecem uma gama diferenciada de atividades e geram mais de 1.500 empregos diretos e indiretos. Entre os pontos que mais se destacam, e que levam, diariamente, milhares de pessoas a circularem por seus corredores, estão a variedade de produtos e os preços competitivos. O Mercado é um espaço múltiplo, inclusivo, receptivo e ponto de visitação para o turista em qualquer capital do mundo. O de Porto Alegre não é diferente. Uma curiosidade que movimenta o imaginário local é a forte ligação com as religiões de matriz africana por conta do assentamento do orixá Bará, localizado no centro do prédio. Ali, clientes e turistas param, jogam moedas e balas de mel pela crença de que a oferenda trará prosperidade financeira e abertura de caminhos. Aliás, a Câmara Municipal de Porto Alegre tombou o Bará do Mercado como patrimônio histórico-cultural da cidade. LEIA TAMBÉM: Veraneio aquecimento oferta de empregos no Litoral Norte Considerado um dos cartões postais mais amados de Porto Alegre, o Mercado Público foi duramente atingido no ano passado, quando as águas alcançaram dois metros de altura dentro do prédio, levando-o ao fechamento por 41 dias. Os prejuízos estimados chegaram a R$ 40 milhões. Mas, a vida voltou a circular pelo Centro Histórico e o Mercado Público sempre é sinônimo de boa gastronomia. Subindo as escadas, a praça de alimentação entrega aos visitantes uma grande variedade de cozinhas. Entre as novidades, está o Osteria Del Mercato, uma casa com conceito da gastronomia italiana, charcutaria e wine bar. Com investimento da ordem de R$ 1,1 milhão, a operação é capitaneada pelos sócios Juliano Milan - também proprietário do Armazém da Redenção, no Mercado Bom Fim, onde oferece uma vasta variedade de marcas gaúchas de vinhos, chocolates e outras conveniências que os turistas gostam de levar como recordação - e Jader Hack, dono do Naval e da Parrilla Rincõn, ambos no Mercado Público. LEIA MAIS: Agricultura familiar traz oportunidades de negócios no Norte gaúcho Milan afirma que os sócios se sentem honrados em fazer parte de um lugar histórico da cidade "e vamos ajudar a reconstruir o que a enchente nos levou com boa gastronomia, bons vinhos e um ambiente acolhedor", adianta o empreendedor ao destacar que Porto Alegre vem evoluindo muito no turismo regional e de negócios "o que influencia direto no crescimento da diversidade gastronômica da cidade que tem tudo para avançar e se tornar um polo de boa gastronomia do País", avalia. O espaço de 150 m² tem janelas com vista para o Guaíba e 90 lugares para clientes, contando um mezanino. Tomas Holmer, diretor de Gestão do Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio de Porto Alegre (Smap), conta que a intenção é transformar o Mercado Público em um centro gastronômico que seja compatível com a vocação da cidade. Segundo ele, mais novidades chegam neste ano ao segundo andar do Mercado: uma cervejaria, uma pizzaria, um restaurante tailandês e o aumento do Baden Café estão previstos, além da nova operação do Grupo Press.



Hotelaria planeja recuperação durante 2025

Schmidt conta que a meta do Plaza São Rafael é trabalhar para alcançar 70% de ocupação em 2025 Marcelo Schmidt/Divulgação/JC

A hotelaria gaúcha viveu um 2024 a ser guardado como lição: dos cinco polos econômicos e dois polos turísticos, só Passo Fundo registrou pouco impacto com as enchentes e viu seu aeroporto continuar funcionando. "Mesmo assim, não foi alternativa para a capital, tanto pela distância de 280 km, quanto pela falta de acessos, pois estradas e pontes ruíram em sua maioria", lamenta Henrique Machado, presidente da ABIH-RS e gerente corporativo comercial na Rede Swan Hotéis. Ele explica que Porto Alegre perdeu dois trimestres: de abril a junho por conta da enchente e, de agosto a outubro, pela falta de acessos. A hotelaria da Capital viu metade de seus empreendimentos ficarem alagados, o que significou quatro mil quartos interditados, representando um prejuízo aproximado de R$ 150 milhões nos meses de maio, junho e julho. O Plaza São Rafael, por exemplo, planeja alcançar 70% de ocupação neste ano, contra o índice de 48%, em 2024. Oscar Henrique Schimidt, diretor da rede, explica que o hotel localizado no centro de Porto Alegre, possui a maior estrutura da cidade para a realização de eventos. "E a retomada passa pelo de turismo de negócios", avalia. No caso específico do Plaza, sua estrutura de lazer - composta por piscina e rooftop - também é muito utilizada por famílias em férias e turistas que se deslocam para o litoral, no verão, e passam por Porto Alegre. Para o ano de 2025, o Hilton Porto Alegre - sem abrir números - projeta um cenário positivo, com continuidade do aquecimento na demanda, adianta Rodrigo Colla, gerente-geral. "No entanto, mantemos atenção aos fatores macroeconômicos do Brasil que podem influenciar tanto positiva quanto negativamente no fluxo de viagens de negócios", alerta o gestor destacando que, predominantemente, o público permanece sendo o de viajantes corporativos e participantes de eventos. Além disso, o reconhecimento internacional da marca Hilton e o programa de fidelidade Hilton Honors atraem hóspedes estrangeiros que valorizam uma experiência padronizada de alta qualidade. Otimista, Carina Santos, gestora nacional de vendas da Laghetto, observa que Porto Alegre é um grande polo de negócios para a indústria, comércio e tecnologia: "e queremos acompanhar o crescimento do destino e suas tendências de expansão", avalia a dirigente. A aposta é tão grande que a rede, em parceria com a construtora PRG, está erguendo uma nova unidade, o Laghetto Aeroporto.



Um breve passeio por Porto Alegre

Uma das novidades é o Café da Catedral, no coração da cidade Tatiana Feldens/Divulgação/JC

A gastronomia atrai visitantes, assim como possibilita que os moradores também façam turismo, circulando e se encontrando nos restaurantes e bares. A Orla, os parques, a vida cultural com festivais de teatro, shows e eventos são mais do que atrativos. A capital tem regiões que são pura vida e entretenimento, como Quarto Distrito, Cidade Baixa, Bom Fim, Moinhos de Vento, Rio Branco, entre outros. Abaixo um pequeno roteiro compilado pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) para um passeio pelos principais pontos turísticos da cidade. City tour linha Turismo

O Roteiro Centro Histórico do Linha Turismo leva para conhecer os principais pontos, através de uma rota sem paradas. As saídas são no Cais Mauá.

Passeio de barco no Guaíba

Cisne Branco, Noiva do Caí e Porto Alegre 10 são algumas das opções para navegar pelo Guaíba.

Cais Embarcadero

Espaço com 40 operações entre gastronomia e serviços voltados à família.

Passeio na Orla até o Pontal

São cerca de sete quilômetros entre a Usina do Gasômetro e o Pontal Shopping. Costeando o Guaíba, passa por pontos como a pista de skate, Rótula das Cuias, Parque Marinha, estádio Beira-Rio, Museu Iberê Camargo, entre outros. Sem esquecer, claro, o mais belo pôr do sol do mundo.

Mercado Público

Oferece mais de uma centena de operações para compras e uma vasta gastronomia. Entre as atrações, vale um bolinho de bacalhau no Gambrinus (fundado em 1889), um sorvete na banca 40 ou uma subida ao segundo andar para conhecer as cozinhas diferentes.

Museu de Artes do Rio Grande do Sul (Margs)

Criado em 1954, o Margs é o principal museu de arte do RS e um dos mais importantes do país. Seu acervo reúne mais de 5.700 obras de arte, desde a primeira metade do século XIX até os dias atuais.

Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ)

Inaugurada em 1990 é um espaço voltado para o cinema, música, artes visuais, dança, teatro, literatura e realização de oficinas e eventos ligados à cultura.

Theatro São Pedro

Inaugurado em 1858 é um dos grandes teatros brasileiros. Em 2003 foi criado o Multipalco com espaços utilizados para oficinas, workshops e aulas de música. Para este ano está prevista a inauguração do Teatro Italiano.

Café da Catedral e Catedral Metropolitana

Localizado nos jardins da Catedral Metropolitana, o Salão Nobre abriga o Café da Catedral. Com arquitetura renascentista romana e construção datada em 1929, o espaço é considerado patrimônio histórico, artístico e cultural da Capital.

Museu da PUC

São cerca de 700 experimentos interativos em 22 áreas do conhecimento. Eventos e atividades são outro atrativo para o público.

Caminhos Rurais

São 17 propriedades no Extremo Sul da cidade, onde os visitantes podem desfrutar de roteiros que incluem: natureza, trilhas, relax, educação ambiental, lida com animais, agroecologia, gastronomia e esportes.

Vinícolas urbanas

São cinco as vinícolas que produzem vinhos finos e autorais, cada um com estilo próprio de vinificação.