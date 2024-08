Crescimento do turismo é oportunidade para a Serra Gaúcha

Levantamento da Secretaria Estadual do Turismo (Setur), em parceria com o Sebrae, apontou que, em 2022, aproximadamente 10 milhões de turistas buscaram Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Garibaldi e Cambará do Sul como destinos. Um fluxo que garante uma das mais consagradas oportunidades para a economia da Serra. Agora, imagine que em um mês este fluxo reduziu-se a praticamente zero.

Foi o que o setor experimentou durante as cheias de maio e, já no mês seguinte, começou a dar mostras de recuperação. "Tivemos cancelamentos em massa de estadias e eventos naquele mês. O movimento sumiu. Foram quatro eventos de médio e grande portes que organizaríamos naquele período e foram cancelados. A ocupação do hotel também caiu para zero. Mas já percebemos no mês seguinte a movimentação voltando a aquecer e, em julho, tivemos uma boa retomada, que mantém a nossa projeção de crescimento para este ano. Também já retomamos os agendamentos de eventos, por ora, regionais, em virtude do aeroporto de Porto Alegre, mas logo que forem retomados os voos, podemos dizer que o fluxo estará normalizado também neste setor", explica o CEO do Boulevard Convention, Leandro Carpes.

O empreendimento iniciou suas operações na entrada do Vale dos Vinhedos, que compreende a região produtora de vinhos entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul e, dentro da rota das uvas e vinhos, é um dos destinos de viagem preferidos deste recorte do Rio Grande do Sul, com o enoturismo. E é por este valor de mercado que um grupo de investidores aportou R$ 108 milhões para erguer o o Boulevard Convention. A ideia, apontando para uma nova tendência em toda a região, é de que o local seja um hub turístico para unir os segmentos de feiras e eventos com o de experiência, oferecido pelas vinícolas do Vale, por exemplo.

"Atendemos a uma demanda de alto potencial no mercado, que une os seminários e convenções ao enoturismo e essa busca de um público menos massivo por boas experiências gastronômicas e de convívio. Quando se organizam esses eventos em capitais, há uma certa adesão. Mas quando o mesmo evento é organizado em uma região turística, como é o Vale dos Vinhedos, a procura é, em média, 20% superior", detalha Carpes.

A aposta por Bento Gonçalves também não foi à toa. Como Leandro Carpes explica, o Vale dos Vinhedos tem se tornado uma região muito querida pelo Brasil. A taxa de turistas no local cresce de 10% a 12% ao ano, com tendência de melhora.

No Boulevard Convention, são 211 quartos, que já atraem para o turismo nos finais de semana, pelo Vale. Com os eventos, a lacuna da ocupação durante os dias de semana tem potencial para ser preenchida. As perspectivas, aponta o CEO do empreendimento, são muito positivas para 2025.

"É o destino mais desejado do Brasil, e quando lançamos o projeto, tivemos uma surpresa muito boa, porque dois terços dos investidores são de fora do Rio Grande do Sul. Foi essa atratividade e a credibilidade da região que fez a diferença", garante o executivo.

Uma oportunidade que os integrantes da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) tratam de aproveitar com muita criatividade. São quase 90 atrativos — um terço deles de vinícolas.

Entre os roteiros, aponta a associação, destacam-se inovações no enoturismo, desde o lançamento de vinhos e espumantes e experiências de gastronomia autoral até a participação na vindima, a colheita da uva, com a participação dos turistas na pisa das uvas, em jantares, piqueniques e passeios mais relacionados ao convívio com a natureza da região.

De acordo com a associação, somente no Vale dos Vinhedos, há uma média de 300 mil visitantes anuais. Uma experiência que deixa para vinícolas como a Miolo, por exemplo, 10% do seu faturamento vinculado ao enoturismo.