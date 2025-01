Empreendedores investem em turismo de verão na Grande Porto Alegre

Nem sempre é possível fazer aquela tradicional viagem de verão ao litoral. Seja por conta de compromissos, orçamento ou até mesmo pela falta de paciência para enfrentar as estradas lotadas rumo às praias, muitos moradores de Porto Alegre e região têm buscado alternativas mais próximas para aproveitar os dias de sol. Entre essas opções, destaca-se o Parador da Lagoa, localizado às margens da Lagoa dos Patos, em Itapuã, Viamão. Com uma história que se confunde com a de sua própria família, Richard Baur transformou a propriedade herdada de seu pai em um destino completo para quem busca lazer, descanso e contato com a natureza. "A área está com a minha família há uns 60 anos. Meu pai comprou isso aqui e chamavam ele de 'alemão louco', porque diziam que ele só tinha comprado areia. Eu cresci aqui, mesmo morando em Porto Alegre, vinha direto. Com o tempo, começamos a desenvolver o espaço", conta Richard. O Parador da Lagoa teve início modesto, apenas como um camping administrado pela mãe de Richard. Com o tempo, o espaço foi ganhando estrutura e novas atrações. "Eu fiz o primeiro quiosque quando tinha 18 anos. Era pequeno, mas fui ampliando, coloquei um mercadinho, cabanas, e o local foi evoluindo. Hoje, temos um espaço que comporta até mil pessoas e que oferece muito mais do que apenas camping", explica. O local conta com 32 hectares de área e uma estrutura que inclui churrasqueiras (atualmente 150, com previsão de chegar a 190), um quiosque que serve lanches e petiscos na alta temporada, um mini mercado e 12 cabanas para aluguel - oito disponíveis para locação, enquanto quatro estão em reforma. As opções de hospedagem incluem desde cabanas simples, a R$ 300, até as temáticas, que custam R$ 450 e contam com decoração especial, ar-condicionado, lareira e TV. Para quem prefere um passeio mais rápido, o Parador oferece o serviço de day use, que custa R$ 90 por carro (até cinco pessoas), incluindo acesso à lagoa, infraestrutura com churrasqueiras, banheiros e segurança. A trajetória do negócio também é marcada por superação. A enchente que atingiu a região recentemente foi um divisor de águas para o empreendimento. "A enchente foi um ponto de virada. A água invadiu o bar, perdi dez freezers e até a vidraça foi quebrada. Vai levar uns dois anos para me recuperar financeiramente, mas isso me fez repensar o espaço. Investi em reformas e na criação de novos atrativos.". Entre as melhorias realizadas estão projetos de decoração nas cabanas, a construção de uma ponte e novos espaços instagramáveis, como balanços que já ocupam o espaço. "Hoje em dia, o pessoal quer coisas que possam fotografar e compartilhar. Isso atrai muito público", diz. Com o aumento gradativo de visitantes, o Parador teve a procura aquecida nos últimos anos, impulsionada principalmente pela divulgação nas redes sociais. "Eu nunca fui muito de divulgar, porque queria selecionar mais o público. Hoje, a demanda é grande, mas foco mais em qualidade do que em quantidade. Prefiro cuidar bem de um espaço e garantir que a experiência das pessoas seja boa", explica. Ele também observa uma mudança no comportamento dos turistas.."A freeway está saturada, as pessoas não têm mais paciência para enfrentar quatro ou cinco horas de estrada até o litoral. Aqui, estamos a uma ou duas horas da Capital dependendo do ponto de partida. Além disso, é mais econômico em termos de tempo e dinheiro", avalia. A ideia do empreendedor é diversificar e oferecer atrativos para diferentes públicos ao longo do ano, incluindo um espaço dedicado a manifestações de fé, com fitinhas do Senhor do Bonfim e homenagens à Nossa Senhora Aparecida e Iemanjá, ambas associadas às águas. "Hoje, conseguimos atrair um público diversificado: muitas famílias, jovens mais alternativos e até pessoas que vêm para descansar em silêncio. É muito gratificante ver que as pessoas gostam, voltam e recomendam o Parador. Isso mostra que estamos no caminho certo", conclui Richard. O Parador da Lagoa está localizado na estrada da Varzinha, nº14800 em Itapuã, município de Viamão. Informações de reserva, pelo Instagram @parador_da_lagoa.

Negócio aposta em passeios de veleiro pelo lago Guaíba

Priscila Orofino D’Ávila e Ricardo Tittof Salvador estão à frente do Velejo do Guaíba Foto: VELEJODOGUAIBA/REPRODUÇÃO/JC

O verão para quem fica pela Capital gaúcha também pode ser cheio de natureza e aventura, e essa é uma das propostas do Velejo no Guaíba (@velejonoguaiba). O empreendimento, administrado por Priscila Orofino D'Ávila e Ricardo Tittof Salvador, nasceu de um passeio realizado nos Estados Unidos e o desejo de trazer a experiência para Porto Alegre.

Em 2013, Priscila vivia em Washington DC, ao lado do Potomac River, o rio que banha a cidade. E foi onde se apaixonou pelas viagens nas águas após fazer um charter - prática de alugar um veleiro ou iate a motor e viajar para vários destinos costeiros, fluviais ou insulares.

De acordo com ela, a ideia ficou adormecida por anos, até que Ricardo Tittof Salvador, que era seu professor de vela, topou o desafio de trazer a prática para cá. O negócio iniciou ainda na pandemia e foi se desenvolvendo aos poucos. "Iniciamos com simples velejadas e passeios. Fomos aprimorando, fazendo aniversários, despedidas de solteiro, até mesmo um casamento a bordo", expressa Priscila.

O Velejo no Guaíba conta com quatro modalidades de viagens, sendo o Velejo Brunch, para quem deseja tomar um café da manhã a bordo; o Velejo Happy Hour, que contempla o pôr do sol de Porto Alegre; Velejo Nightsail, ideal para noites de verão, levando os tripulantes a observar o luar. Todos os passeios contam com duração de três horas e capacidade para 10 pessoas, exceto a viagem noturna, que dura duas horas.

Os passeios podem ir para o norte em direção à Fundação Iberê Camargo, estádio Beira-Rio, orla do gasômetro, igreja das Dores e Delta do Jacuí. Ou em direção ao sul, viajando para a Ilha do Presídio, Ponta Grossa e Praia do Tranquilo.

Mas para além disso, a empreendedora destaca a modalidade Seu Sonho, onde o cliente pode escolher a sua própria rota. Junto da equipe, é possível criar um destino com capacidade para até 10 pessoas. "Algumas pessoas que querem conhecer o outro lado, onde não há tantos pontos turísticos, e há mais natureza".

Priscila aponta que os passeios são pensados, também, para as famílias. Com salva-vidas e dinâmica especializada, os pequenos podem fazer as viagens.

O trabalho realizado pelo empreendimento busca valorizar e preservar a região. "A revitalização da orla junto desses passeios turísticos está começando a melhorar a nossa autoestima. Muitas vezes não se espera que tenha tanta beleza na cidade, surpreende até quem mora aqui", expressa.

Priscila ainda relembra o período das cheias, que afetou severamente o Estado. "Após as enchentes, nós temos uma nova ilha em Porto Alegre. Desceu muita areia dos rios, a geografia mudou. Existem estudos sobre quais regiões podemos velejar, e tudo embaixo da água mudou. Mostramos nossas paisagens para os nossos clientes hoje". De acordo com ela, a clientela demorou para voltar, com maior presença apenas na segunda quinzena de novembro. "E, agora sim, eu posso dizer, nosso movimento voltou", conclui.

O embarque ocorre no Clube Náutico Veleiros do Sul, que fica na Avenida Guaíba, n° 2.941, ou no Cais Embarcadero. Reservas podem ser realizadas pelo site, pelo WhatsApp (51) 99925-2718 ou pelo Instagram.

LISTA: 10 locais com piscina para fugir do calor

O Vila Ventura Eco Resort está localizado em Viamão Foto: LUIZA PRADO/ARQUIVO/JC O hotel oferece opções de day use com permanência de 4h, 6h ou 8h Foto: DEVILLE PRIME PORTO ALEGRE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC Os apartamentos standard a partir de R$ 245,00 Foto: PLAZA SÃO RAFAEL/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC O espaço conta com piscinas liberadas com tobogãs, quiosques, mais de 250 churrasqueiras Foto: SÍTIO TIO ARI//INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC O Parque Aquático do Sesc funciona de terça a domingo, das 10h às 19h Foto: SESC PROTÁSIO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Para aqueles que permanecem em Porto Alegre na temporada de verão, o GeraçãoE selecionou 10 alternativas para se refrescar e curtir a estação. Confira:

1. Vila Ventura

O Vila Ventura Eco Resort oferece diversas opções de lazer, como pista de caminhada, campo de futebol 7, piscinas externas e térmicas, entre outros espaços.

• Endereço: rua Manoel Santana, nº 625, bairro Passo da Branquinha - Viamão

2. Hotel Deville Prime Porto Alegre

O hotel oferece opções de day use com entrada a partir das 9h e saída até as 20h. O pacote inclui acesso às áreas de lazer e um quarto

• Endereço: avenida dos Estados, nº 1909 - Anchieta.

3. Sesc Protásio Alves

As piscinas funcionam de terça a domingo, das 10h às 19h. A credencial pode ser feita gratuitamente no site do Sesc.

• Endereço: avenida Protásio Alves, nº 6220 - Petrópolis.

4. Intercity Praia de Belas

O day use está disponível todos os dias, das 10h às 18h. O pacote inclui acesso à piscina do hotel, drink de boas-vindas, academia e um quarto.

• Endereço: avenida Borges de Medeiros, nº 2145 - Praia de Belas.

5. Blue Tree Towers Millenium

O serviço está disponível das 10h às 17h, e oferece aos hóspedes acesso a um quarto e às áreas de lazer.

• Endereço: avenida Borges de Medeiros, 3120 - Praia de Belas.

6. Laghetto Viverone Moinhos

O sistema está sujeito à disponibilidade, conforme a ocupação do hotel. O serviço está disponível das 12h às 18h. O pacote inclui a hospedagem em um apartamento, além de acesso às áreas de lazer.

• Endereço: rua Dr. Vale, nº 579 - Moinhos de Vento.

7. Plaza São Rafael Hotel

O local oferece day use de oito horas, com um apartamento incluso, acesso à área fitness, rooftop e piscina.

• Endereço: avenida Alberto Bins, nº 514 - Centro.

8. Novotel

O Day Use do Novotel está disponível das 10h às 18h, com acesso completo às áreas de lazer do hotel e os hóspedes têm 15% de desconto em alimentos e bebidas.

• Endereço: Av. Severo Dullius, nº 2055 - Anchieta.

9. Paraíso Esporte e Lazer

O parque conta com quatro piscinas para crianças e adultos, além de brinquedos aquáticos. O parque funciona das 8h30min às 17h, todos os dias.

• Endereço: estrada Caminho do Meio, 5115 Continuação da Av. Protásio Alves - Alvorada

10. Sítio do Tio Ari

O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 8h ás 18h, e conta com piscinas liberadas com tobogãs, além de churrasqueiras.

• Endereço: rua Odir Bonato, n° 37 - Gravataí.