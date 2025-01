Pedro Pimenta conta como foi de paciente tetra-amputado a empreendedor

evento promovido pela Entrepeneurs Organization (EO) "Superar é Viver", em que ele contou sua história, que vai desde quando foi paciente, após ter meningite, com 18 anos, até se tornar empreendedor. O empresário e economista Pedro Pimenta palestrou nesta terça-feira (21) à noite, em Porto Alegre, em. A palestra teve como tema, em que ele contou sua história, que vai desde quando foi paciente, após ter meningite, com 18 anos, até se tornar empreendedor.

A meningite o acometeu em 2009, e Pimenta foi internado com pouca chance de sobrevivência, seguido por dois comas. Passou por amputações nos joelhos e cotovelos, que foram realizadas acima das articulações, tornando a reabilitação mais difícil. Após passar por clínicas no Brasil e Estados Unidos, acabou realizando o processo de reabilitação com veteranos de guerra do Afeganistão e Iraque em solo americano.

Foi chamado para trabalhar na empresa em que realizou o processo, Hanger Inc. Corporate, na área de Business Development, onde ficou por 10 anos. Enquanto esteve lá, Pimenta visitava clínicas e fazia anotações, e foi durante esse período que decidiu criar uma empresa reunindo os pontos positivos e críticas de cada estabelecimento.

Inicialmente, o negócio foi idealizado apenas para ser um projeto de faculdade, mas, posteriormente, culminou na abertura de uma empresa real, a Da Vinci Clinic. Depois de uma extensa pesquisa, abriu o negócio durante a pandemia de Covid-19. A empresa atua na reabilitação de amputados por meio de próteses e órteses.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Pimenta apresenta ensinamentos para empreendedores e conta sua história de superação.

GeraçãoE - Qual o foco das palestras que tu realizas para a EO?

Pedro Pimenta - As minhas palestras sempre seguem uma linha-mestra, que é minha história de superação. As pessoas estão lá para ouvir, querem saber e têm curiosidade, e causa um impacto por si só. Mas, cada lugar que eu vou demanda uma temática um pouco diferente, e ajusto certas passagens, mas principalmente a construção de uma mensagem final para o que esse público está mais interessado. Hoje, ganha destaque na minha história como eu saí de um paciente, nas clínicas de reabilitação de amputados, para um empresário do setor . Como um paciente, eu nem tinha ideia do que estava acontecendo, e na verdade, tudo aquilo estava contribuindo para eu construir uma visão de quem de fato usa esse serviço, para poder oferecer um serviço melhor na minha empresa.

GE - A EO destaca bastante o fato de tu ser o primeiro tetra-amputado a levar uma vida plena. Quais são as barreiras quando a gente fala de vida plena para pessoas tetra-amputadas?

Pimenta - A gente está acostumado com plug and play, então, não adianta você querer colocar a prótese e achar que vai sair andando. É igual você subir numa perna de pau. Você vai ter que treinar equilíbrio, treinar seu corpo, abdômen, estrutura. E quanto mais amputações você adiciona, pior vai ficando. Quem perde as duas pernas não tem o dobro da dificuldade da pessoa que perde uma. Potencializa. Você tem uma perna, e ali é seu porto seguro. Se não tem nenhuma das duas, não é duas vezes mais difícil, é muito mais difícil. Perdeu acima das articulações, mais difícil ainda. E você substituir uma perna até vai, mas uma mão? A mão humana é tão precisa. Se trata muito mais de uma adaptação da pessoa à tecnologia, do que da tecnologia já chegar funcionando como ela poderia. Quem possibilita esse funcionamento é a pessoa. O que mais conheci são pessoas na cadeira de rodas com próteses do valor de um carro guardadas no armário.

GE - E a empresa que fornece essas próteses, tem alguma estratégia que poderia adotar para diminuir esse atrito entre a pessoa e a prótese?

Pimenta - A primeira estratégia é ter uma equipe técnica com experiência suficiente para fazer próteses confortáveis. Porque o que acopla uma prótese à sua perna, que chama encaixe, é o molde da sua perna. Só que não o molde exato, porque precisa apertar em alguns lugares e soltar em outros. Então, precisa de algo que encaixe na perna dela, e seja apertado o suficiente para não soltar, mas também solto o suficiente para não machucar. Uma boa clínica começa em fazer um bom encaixe. Só nisso você descarta 95% das clínicas hoje.

GE - E desde quando começou com a Da Vinci Clinic, quais aprendizados você teve, como empreendedor gerindo um negócio?

Pimenta - Eu me considero como uma empresa. Se eu quero fechar uma palestra com um pessoal como a EO, eles precisam conseguir me encontrar. Então, eu preciso ter um marketing e um site, mas, no início, eu não tinha funcionários. E a Da Vinci Clinic foi minha primeira experiência gerindo pessoas. A partir do momento que você abre uma empresa, e tem folha de pagamento, fornecedores, custo de mercadoria vendida, aí é outra história. Mas é óbvio que temos que ter um "tino" para isso, não é para todo mundo, e tá tudo bem. Hoje há uma pressão para empreender, como se fosse o caminho abençoado e que em qualquer forma de emprego você não estaria nesse caminho. Isso é uma besteira. Empreender não é fácil, tem que ter estômago, e a maior das habilidades que precisamos ter é controle emocional . E talvez um grande aprendizado que fica é que, ao empreender, você está lidando com pessoas. O grande coração da empresa são as pessoas que fazem parte dela. Se você entende que a pessoa não é uma máquina, que não é só porque você paga em dia que ela vai fazer o que você quer, aí começa a entender como desenhar uma equipe, como contratar, que perfil você quer e como fazer essa orquestra funcionar.