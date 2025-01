EO promove palestra do empresário Pedro Pimenta em Porto Alegre no dia 21

A Entrepeneurs Organization (EO) Porto Alegre promoverá um ciclo de palestras ao longo deste ano com diversos nomes do cenário empreendedor nacional. Quem abre a série de eventos em 2025 é o empresário e economista Pedro Pimenta, que apresentará a palestra "Superar é Viver" na próxima terça-feira, 21 de janeiro. O evento, organizado pelo grupo empresarial, será realizado na sede da incorporadora Melnick (rua Carlos Trein Filho, 551), às 19h, e é fechado a membros da EO.

O diretor de eventos da EO, João Lopes, explica que a atividade faz parte de uma "cadeira" de aprendizado de diferentes temas dentro do capítulo da EO Porto Alegre. "Queremos fazer que os membros da EO tenham ideias, referências, inspirações, benchmark e troca de melhores práticas", explica.

Nesta edição, Pimenta, 31 anos, falará sobre impactar pessoas através da sua história e experiência. Também vai abordar tópicos relacionados à superação, resiliência eadaptabilidade. Ele vê no encontro uma oportunidade para "trazer minha vivência e história de vida, que acompanha boa parte das minhas palestras, com enfoque empresarial e empreendedor". E mostra emplogação em palestrar para integrantes da EO, "uma das palestras que o palestrante também vai pelo público", avalia.

O empresário é um exemplo de superação por ser tetra-amputado e levar uma vida plena no mundo. Além de economista, o palestrante é proprietário da Da Vinci Clinic, centro de referência na reabilitação de amputados no Brasil, onde atua desde 2021. Antes, Pimenta trabalhou na Hanger Inc. Corporate por 10 anos.

A EO é uma entidade de empreendedores que atua com foco em conexões de proprietários de empresas no mundo. A comunidade envolve aprendizagem e troca de experiências entre qualquer setor, cultura, geração e região geográfica. É presente em presente em mais de 76 países, e reúne mais de 20 mil pessoas em todo o mundo. Em Porto Alegre, são 100 membros, de acordo com o site institucional.