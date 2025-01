Colunista do JC recebe homenagem em premiação da Associação dos Críticos de Cinema do RS

Em seu 16º ano de atividade, a Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs) elegeu os melhores do ano tendo por base produções lançadas em mostras e festivais, no circuito comercial e também em plataformas de streaming em 2024. Também é entregue o prêmio Luís César Cozzatti, que reconhece filmes, projetos, instituições ou pessoas de destaque no cenário audiovisual gaúcho. O escolhido deste ano para receber a homenagem foi Hélio Nascimento, colunista do Jornal do Comércio.

Há 64 anos, Hélio assina a coluna Cinema no JC, fazendo com que a mesma seja a mais longeva do País no segmento. Recentemente, em 2022, o crítico de 88 anos recebeu o Prêmio Gramado 50 Anos no Festival de Cinema de Gramado, honraria destinada a pessoas cujas trajetórias em cinema se destacaram ao longo das décadas.

Hélio tem dois livros lançados: Cinema Brasileiro, de 1981, e O Reino da Imagem, de 2002, e integra o livro 50 Olhares da Crítica Sobre o Cinema Gaúcho, publicado em 2021 pela Accirs e da qual é sócio-honorio.

Confira os vencedores do Prêmio Accirs 2024:

• Melhor curta-metragem gaúcho: Pastrana, de Melissa Brogni e Gabriel Motta

• Melhor longa-metragem gaúcho: Até Que a Música Pare, de Cristiane Oliveira

• Melhor longa-metragem nacional: Ainda Estou Aqui, de Walter Salles

• Melhor longa-metragem Internacional: Anatomia de uma Queda, de Justine Triet

• Prêmio Luís César Cozzatti (destaque gaúcho): Hélio Nascimento