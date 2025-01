Paleta Atlântida reuniu 150 mil pessoas no "maior churrasco do mundo"

Considerado o "maior churrasco do mundo", a oitava edição do Paleta Atlântida reuniu cerca de 150 mil pessoas no último sábado (25) na beira da praia de Atlântida, em Xangri-lá, no Litoral Norte. Ao todo, 5 mil assadores, entre amadores e profissionais, participaram do evento, que ocupou 4km da extensão da faixa de areia. Na última edição, em janeiro de 2024, estiveram presentes cerca de 100 mil pessoas.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Paleta Atlântida buscou ser um evento carbono neutro, em parceria com a Cooperativa Mista Santa Bárbara (Coomysa). A iniciativa visa compensar as emissões de gases de efeito estufa com o estoque de carbono gerado pelas ações sustentáveis da cooperativa. Para além da comida, o evento também contou com atividades culturais, feiras, palestras sobre inovações e competições esportivas.

Outra novidade foi a estruturação do churrasco coletivo em cinco zonas temáticas com estações open food comandadas por assadores profissionais. Entre eles, estavam Anderson Caruso, Neto Leal, Marcelo Bolinha, Chef Lara, Rodrigo Fagundes, Luciano Luxo do Gaúcho, Vivian Gonçalves Dias, Pavão Assador, Daiana Webler, Lucas Calearo, Hermanos del Asado, De Bucho Cheio, entre outros.

Como de costume, dois trios se consagraram campeões na competição de Melhor Paleta. Cada um em uma das duas categorias: Melhor Paleta Raiz, utilizando exclusivamente sal, e Melhor Paleta Gourmet, que permite o uso de temperos variados. Os jurados avaliaram sabor, técnica e apresentação para definir quem seriam os vencedores, que levaram para casa uma moto oferecida pela Kia Sun Motor.

A competição, aliás, foi o que motivou a realização do evento. Afinal, foi em um churrasco familiar em 2017 que iniciou a disputa pela melhor paleta de ovelha à beira mar entre as famílias Melnick, Rabin e Kacman, que utilizaram uma churrasqueira emprestada por Mário Pocztaruk, que logo se juntou ao grupo, ao lado de Renato Stifelman e Sebastian Watenberg. Até hoje, os pioneiros não chegaram a um consenso sobre qual foi o melhor assado daquele encontro inicial.

No ano seguinte, a competição ganhou seu primeiro patrocinador e expandiu de um churrasco familiar para um evento comunitário. Em 2020, foi oficialmente batizado como Paleta Atlântida e passou a contar com diferentes tipos e cortes de carne.