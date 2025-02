Erva-mate gaúcha rumo ao mercado internacional

Embora o estado tenha perdido para o Paraná o posto de maior produtor de erva-mate nos últimos anos, a participação do Rio Grande do Sul no mercado externo tem crescido. Só em 2024, o Estado respondeu por mais de 80% das exportações da erva-mate brasileira. Para continuar em ascensão, as empresas precisam lidar com gargalos estruturais e econômicos, a fim de aumentar a participação em mercados emergentes, como o Oriente Médio.

A erva-mate é uma planta emblemática na cultura e na economia do Rio Grande do Sul. As suas primeiras documentações datam do século XVI, embora se saiba que o consumo é ainda anterior, principalmente associado aos povos guaranis. Durante os séculos, a Ilex paraguariensis perdeu o status de erva proibida, cercada de desconfiança e preconceito, e se tornou um produto de valor para o Brasil colonial, sobretudo a partir das missões jesuíticas.

Desde então, a cultura, o consumo e o cultivo da erva-mate se consolidaram, sem jamais abandonar seus territórios nativos — essa porção subtropical da América do Sul, que inclui Brasil, Paraguai e Argentina. Hoje, a planta é reconhecida como símbolo não apenas do povo sul-rio-grandense, mas de toda a identidade gaucha.

Com todo o valor associado à cultura do Estado, o Rio Grande do Sul foi o maior produtor de erva-mate durante anos. Hoje, entretanto, é o Paraná quem lidera a lista — tanto de produção como de área cultivada. Se em 1992 o território gaúcho detinha mais de 85% da área de cultivo, em 2022 esse número era de apenas 36,7%. Porém, isso não significa um encolhimento do setor no Rio Grande do Sul, mas um crescimento acelerado do Paraná, que hoje desponta como o estado onde mais se cultiva erva-mate, com 44% da área plantada no País, número que se reflete na produtividade.

Em 2022, o Paraná concentrava 51% da produção de erva-mate brasileira, enquanto o Rio Grande do Sul detinha 34% — participação muito inferior aos 84% de 1992. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Produção Agrícola Municipal (PAM) 2022 e demonstram a reorganização do cultivo ervateiro nos três estados do Sul do País, embora a produção ainda esteja concentrada na região. Durante o período analisado, Santa Catarina foi o estado que manteve maior estabilidade, hoje com cerca de 19% da área plantada e 14% da produção.

Atualmente, o Rio Grande do Sul reúne a produção da erva-mate em cinco zonas ervateiras: Missões/Celeiro, Alto Uruguai, Nordeste Gaúcho, Alto Taquari e Região dos Vales. As cidades de Ilópolis e Arvorezinha detêm as maiores áreas de cultivo e a maior produção do estado. Juntas, produzem mais de 30% da erva-mate gaúcha.

Embora o Rio Grande do Sul precise disputar espaço com a vigorosa produção paranaense, o mesmo não pode ser dito das exportações. Segundo os dados do Comex Stat, o sistema oficial que agrupa estatísticas do comércio exterior brasileiro, o Rio Grande do Sul foi o responsável por 81% das exportações de erva-mate 2024. O número foi de 79% em 2023 e de 74% em 2022.

O grande destaque do setor é a cidade de Encantado, no Alto Taquari. Sozinho, o município exportou 44% de toda a erva-mate brasileira, num total de 28,1 mil toneladas, movimentando mais de 51 milhões de dólares. O número não chega a surpreender, uma vez que é de Encantado a empresa que ocupa uma enorme parcela do mercado ervateiro do Uruguai, o maior importador da erva brasileira: a Baldo, produtora, dentre outros rótulos, da renomada Canarias, velha conhecida dos consumidores uruguaios, com seu slogan El mate de mi país.

Dos cinco municípios que mais exportaram em 2024, quatro são gaúchos: além de Encantado, compõem a lista Venâncio Aires, a cidade catarinense de Canoinhas, Barão de Cotegipe e Arvorezinha. Para manter essa força, o mercado exportador gaúcho se norteia em dois orientes: a República Oriental do Uruguai, de longe o maior importador da erva brasileira e, mais recentemente, a Síria, que tem aberto espaço para a matéria-prima gaúcha no Oriente Médio nos últimos dois anos.