Empreender exige coragem

Acredito que o sucesso em qualquer área da vida é uma questão de construir repertório, ou seja, estar com a cabeça aberta, experimentar, arriscar, vivenciar novas experiências, empreender, errar e acertar.

Digo isso porque comecei minha vida profissional como publicitária. Após 15 anos, fui empreender na área cultural - como produtora e captadora de recursos. Chegando aos 50 anos, me reinventei de novo, como assadora profissional, churrasqueira, professora de churrasco. Um percurso que pode parecer incongruente, porém, existe um fio condutor que une todos os repertórios para gerar algo novo, inusitado e com um olhar 360º. Foi o que aconteceu comigo nesta profissão que escolhi em uma fase da vida onde se reinventar é uma coragem - por sinal, coragem é o que não pode faltar aos empreendedores.

Tudo começou com cursos de churrasco exclusivamente para mulheres, em 2014 - quando existia no mercado mulheres à frente desta profissão - propondo algo inusitado e ousado. Mas, por algum motivo mágico, quando decidi entrar com os dois pés no universo do churrasco, ao mesmo tempo no Brasil, principalmente em São Paulo, estava começando um grande movimento de eventos de churrasco e o setor do campo à mesa estava vivenciando uma transformação através de investimentos em tecnologia, genética, bem estar animal. Isso afetava completamente como os profissionais e consumidores se relacionavam com a experiência do churrasco.

1. Quebra de tabu

Quando comecei há 10 anos, fui pioneira com a proposta dos cursos. Para mim, é ainda uma causa para tirar as mulheres do forno e do fogão e levar para a churasqueira para dominar a arte de assar. Como é um conhecimento passado de pai para filho, ensinar as mulheres mexia também com algo muito cultural. Os homens fazem o churrasco e as mulheres fazem a salada de batata - só que não. As mulheres podem estar onde elas quiserem.

2. Olhar para dentro

O churrasco sempre existiu na minha vida, desde criança, quando me interessei pela alma desta cozinha: fogo vivo, felicidade das pessoas, sabores únicos da brasa. Mas foi aos 50 anos, passando por uma crise profissional, que olhei pra dentro e entendi que tinha algo genuíno e diferente para conversar com o mundo. E isso era puro empoderamento feminino através de algo que elas não tinham acesso.

3. Use o seu repertório profissional e de vida a seu favor

Quando mudamos de profissão, podemos aproveitar e valorizar as experiências anteriores, expertises e interesses, como se fosse uma enciclopédia profissional e pessoal, que nos diferencia .

Aproveite a experiência para oferecer algo único no mercado.

4. Memória afetiva

Somos feitos de memórias afetivas. Resgate o que faz sentido para você. Valorize pequenas coisas e talentos, que, na verdade, podem se transformar em grandes oportunidades.

5. Nunca diga não

Quantas oportunidades caíram no meu colo e eu não tinha a mínima ideia de como seria, como resolver, como realizar. Eu nunca disse não. Me arrisquei, montei equipe, me preparei - dentro do possível - me expus em situações como fazer um TEDx para um auditório de 500 pessoas, participar como jurada do MasterChef e no programa Cozinheiros em Ação com o chef Olivier Anquier, assar em um programa do Rodrigo Hilbert e tantos outros desafios. Aproveite sempre as oportunidades e se tiver com medo, vá com medo mesmo.

6. Nada se faz sozinho

Construa parcerias, compartilhe oportunidades, agregue pessoas talentosas ao seu lado. Todos ganham com isso.

7. Sempre se aprimore:

Conhecer o seu mercado, estude, leia livros sobre o assunto e o que gira em torno dele. E não se esqueça de compartilhar conhecimento.