Campo abre as portas para o turismo e aquece economia de pequenas cidades

O burburinho, o fluxo intenso de turistas e a badalação dos municípios gaúchos que oferecem opções de turismo convencionais têm provocado uma intensa procura pelos roteiros que fogem do óbvio e proporcionam momentos bucólicos de tranquilidade e vivências da rotina do campo. O turismo rural chegou a rincões até pouco tempo atrás esquecidos no Estado, movimentando a economia de pequenos municípios, gerando renda e emprego, colaborando com a diversificação da matriz produtiva das propriedades e favorecendo a permanência dos jovens no campo.

Quando se pensa em fazer turismo no Rio Grande do Sul, logo vêm à cabeça locais consagrados da Serra Gaúcha, Região das Hortênsias, Vale dos Vinhedos, Missões e Litoral, por exemplo. Mas, desde a pandemia do Covid-19, quando os únicos passeios possíveis eram ao ar livre, em lugares pouco badalados e sem aglomeração de pessoas, a onda do turismo rural se espalhou pelo Estado. O segmento despertou inclusive a Capital dos gaúchos, que tem ampliado as ações dentro dos Caminhos Rurais.

O burburinho e o excesso de público em locais clássicos do turismo gaúcho fazem com que a preferência por lugares calmos e bucólicos cresça, especialmente nos pequenos municípios com roteiros fora do óbvio. Cidades como Morro Redondo, Lomba Grande, Arroio do Padre, Nova Roma do Sul, Rolante e Arroio do Meio são algumas das localidades que entraram para a lista de pontos de interesse a serem visitados no Estado.

"Cresceu muito a curiosidade e a vontade das pessoas de vivenciar o dia a dia do campo, as práticas agrícolas, colheita de frutas e hortaliças, ordenha. E esses fatores justificam, em parte, a busca das pessoas por lugares diferentes dos grandes centros turísticos", afirma a turismóloga da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS), Natália Brasil.

E, se o turismo rural traz benefícios para quem o pratica, o mesmo ocorre entre os que o promovem: além de ser uma atividade que agrega valor às propriedades, muitas vezes mantém o jovem no campo e cria um novo modelo de negócio. "Temos o turismo no campo como uma alternativa para conter o êxodo rural e de agregação de valor ao produto que determinada empresa rural elabora, pois a geleia que é produzida naquela propriedade tem características únicas daquele local e é vendida direto para quem vai visitar, aumentando o faturamento dessas propriedades" afirma a coordenadora Estadual da Economia Criativa e Turismo do Sebrae-RS, Amanda Paim.

Em 2023, o Ministério do Turismo (MTUR) realizou a segunda edição da pesquisa Demanda do Turismo Rural no Brasil, que indicou que essa modalidade de turismo é uma tendência no setor de viagens e que 74% dos turistas que buscam o segmento procuram o interior do País para contemplar a natureza. Além de estar mais perto do que é natural, 70% dos viajantes que optaram pelo turismo rural também levam em conta o atributo "paz e tranquilidade" ao escolherem o destino.

Outro ponto que atrai os visitantes é a "autenticidade da comida caseira", item escolhido por 73% dos que responderam à pesquisa. Entre as mais de 40 atividades disponíveis no meio rural listadas pelo estudo, as trilhas ganharam destaque nas respostas, contando com 60% de preferência. O levantamento indica ainda que 50% dos entrevistados buscam destinos que possam proporcionar algum aprendizado. Além disso, a tendência de sustentabilidade ganha destaque, sendo uma das ações que atraem os turistas, conquistando 47% de interesse do público.

Amanda acrescenta que o Rio Grande do Sul poderia ser o estado com maior número de empreendimentos de turismo rural, pela história muito vinculada à vida no campo e por ter um agronegócio forte, mas que ainda é preciso incrementar a qualidade dos serviços. "Poucas propriedades realmente oferecem qualidade e temos muita informalidade. Muitas vezes, essa atividade tem um grande potencial, mas acaba sendo subestimada, pois não tem o investimento por parte da propriedade para receber bem o turista", avalia.

A executiva do Sebrae-RS conta que, entre as principais atrações oferecidas estão aquelas que buscam integrar o visitante à vida no campo, abrir as portas e deixar o turista experimentar o cotidiano do ambiente rural. "Muita gente tem curiosidade sobre o acervo de objetos históricos da família que administra a agroindústria ou sobre o funcionamento dela", relata. Entre as modalidades que costumam ser oferecidas por propriedades que desenvolveram o turismo rural estão gastronomia em galpões ou casa disponíveis, cujos proprietários têm habilidades culinárias e trabalham com ponto de venda para produtos típicos da região.

Turismo educacional em propriedades de cunho didático e histórico, hospedagem ou spa rural também estão em alta. "Vale lembrar alguns pontos importantes de atenção como: avaliar a distância da cidade e qualidade das vias de acesso, ter consciência que o turismo é uma atividade na maioria das vezes de final de semana e que exige interação e atenção com o público", acrescenta Amanda.

O incremento na busca por opões de turismo rural obrigou uma maior qualificação de todos os envolvidos no setor. De olho nessa tendência, o Senac-RS diversificou as opções de cursos para a formação de profissionais na área de turismo rural, com aulas de guia de turismo, hospitalidade e gastronomia, que têm como objetivo agregar valor para o trabalho daqueles que desejam atuar com turismo no ambiente rural.

"Além dos cursos de turismo em si, são oferecidas formações em boas-práticas de serviço de alimentação, enogastronomia, governança hoteleira, e tem também na área de acessibilidade, em serviços turísticos, marketing turístico, entre outros", enumera a orientadora de educação profissional do Senac-RS, Silvana Haetinger. Segundo ela, a procura por alternativas de turismo rural cresceu muito durante a pandemia e perdura até agora, em função dos altos custos para viajar para fora do Estado e do País.

"As pessoas se concentram muito em buscar roteiros alternativos e até fugir um pouco do convencional", diz, ao lembrar que, desde a pandemia, aumentou muito o número de alunos de ambientes rurais interessados em trabalhar com turismo. E pessoas que muitas vezes não viam esse potencial, passaram a ver.

As cidades mais procuradas são as que têm maior proximidade com ambientes urbanos, no máximo uma hora e meia de distância de Porto Alegre. "Pois, possibilita aquele turismo de final de semana, em que a pessoa pode se conectar com a natureza, se aproximar da família e voltar. Esse é o foco maior assim que eu vejo do turismo rural", completa Silvana.