Crescente consumo de vinho

A mudança de comportamento e nos hábitos de consumo fez com que, nos últimos anos, o consumo de vinho crescesse no Brasil. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). De acordo com o órgão, entre 2022 e 2023, o consumo de vinho no Brasil aumentou 11,6%, o segundo maior aumento do mundo, atrás apenas da Romênia, com 20%. Conforme Gina Facuri, especialista em vinhos, o crescimento do consumo da bebida no Brasil se deu devido à pandemia, pois as pessoas ficaram mais em casa. "Em casa as pessoas costumavam consumir menos destilados, e, aos poucos, foram incorporando o hábito de tomar mais vinho. Esse consumo se intensificou não apenas pela apreciação dos rótulos disponíveis em suas próprias adegas, mas, culturalmente, o brasileiro aprendeu a consumir vinho em jantares e recepções", comenta Facuri.

Habilidades mais valorizadas

Um levantamento recente do LinkedIn revela que, em 2025, as competências mais valorizadas no Brasil terão forte ênfase tanto em habilidades técnicas quanto comportamentais, essenciais para garantir empregabilidade e destaque no cenário atual. Liderando a lista das 15 competências em ascensão está o domínio da inteligência artificial, um reflexo direto da transformação digital que impacta todas as áreas.

Declaração anual de rebanho

Produtores do Rio Grande do Sul devem realizar a Declaração Anual de Rebanho entre o dia 1º de abril e 30 de junho. Ela é obrigatória e permite que o Governo Estadual tenha um retrato detalhado da produção pecuária no Estado, evidenciando a infraestrutura, os controles sanitários e os saldos dos rebanhos nas propriedades rurais. Com informações robustas, a iniciativa abre novos mercados internacionais e reforça a segurança dos status sanitários já conquistados pela produção pecuária gaúcha.

Grandes novidades Florybal

A Páscoa de 2025 chega com grandes novidades na Florybal, marca referência em chocolates artesanais. Neste ano, a empresa aposta em lançamentos que combinam sabores sofisticados e parcerias inéditas para surpreender os consumidores. Entre as novidades, estão novos ovos recheados, uma collab com os Smurfs e um lançamento exclusivo com ingrediente brasileiro exótico. Para atender a essa demanda crescente, a Florybal deve produzir 300 mil unidades entre ovos e coelhos de chocolate. Os ovos de chocolate seguem sendo os itens mais procurados pelos consumidores, além dos tradicionais coelhos e cestas prontas.

Uma campanha Sicredi pelo RS

O Sicredi vai lançar no RS um movimento para reforçar seu compromisso com o desenvolvimento do Estado. Uma nova campanha, para enaltecer suas raízes. O evento marca, também, a data histórica de um ano pós-enchentes, lembrando a força, superação e união do povo gaúcho. Será no dia 29 deste mês às 18h30 na Churrascaria Cultura Gaúcha, no Praia de Belas em Porto Alegre.

Crescimento contínuo das franquias

O setor de franquias no Brasil tem apresentado um crescimento contínuo nos últimos anos. Só em 2024, o faturamento das redes no País superou R$ 273 bilhões. Este avanço é parcialmente atribuído à expansão estratégica de franquias em shopping centers, que oferecem ambientes propícios para o desenvolvimento de negócios. Conforme dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), os shoppings brasileiros recebem, em média, 462 milhões de visitantes por mês e registram um faturamento anual de aproximadamente R$ 194,7 bilhões, consolidando-se como uma escolha com grande potencial para os franqueados.