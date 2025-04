Projeto 'Nossa Biblioteca' atualiza acervos bibliográficos espalhados por todo o País

Criada em 2018, a Nossa Biblioteca trabalha junto com empresas parceiras no desenvolvimento da cultura da leitura no Brasil. Por meio da elaboração de projetos, a organização busca atualizar acervos bibliográficos públicos pelo País, revitalizar bibliotecas e promover eventos que estimulem novos leitores nas comunidades atendidas. No que diz respeito a números, a empresa já realizou, neste período de sete anos, a entrega de 115.600 livros, beneficiando mais de 2,5 milhões de alunos e professores pelo Brasil. Ao todo, foram 590 bibliotecas atualizadas e 93 eventos literários promovidos.

Por ser um projeto cultural sem fins lucrativos, a Nossa Biblioteca recebe recursos através da Lei Rouanet. Assim, as empresas interessadas em contribuir com a iniciativa podem converter parte do imposto de renda em valores de doação. A Nossa Biblioteca indica para cada projeto realizado um curador, que pode ser especialista em literatura, bibliotecário, professor ou escritor. Por meio da curadoria, a organização do projeto define quais serão os gêneros literários dos livros doados. Durante o processo, o curador utiliza como critérios o equilíbrio entre Realidade e Fantasia e entre Familiaridade e Estranhamento, além do teor linguístico e da bibliodiversidade.

"Nós conversamos com a supervisão das escolas para tentar entender o perfil dos alunos. Em algumas dessas escolas, principalmente do Estado, encontramos crianças com nove anos que não sabem ler. Por isso, precisamos incluir no nosso acervo um livro mais ilustrado, que tenha letra bastão", explica a fundadora da Nossa Biblioteca, Adriane Laste.

O processo de curadoria também é importante para escolas que trabalham com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), às quais são oferecidos livros mais adaptados, e para instituições onde estudam alunos com baixa visão. Neste caso, a Nossa Biblioteca doa obras literárias que possam ser lidas em braille ou que apresentem letras garrafais.

Para a criadora da empresa, é preciso fortalecer a cultura do livro principalmente no contexto atual de proibição do uso de celulares durante as aulas nas escolas (Lei nº 15.100/2025). "Os alunos estão passando por um processo de abstinência, e é neste momento que a escola tem que criar outros mecanismos para o dia a dia das crianças. O livro vem com toda força nesse sentido", explica.

As entregas de livros para dentro dos limites territoriais do Rio Grande do Sul são feitas pessoalmente pela equipe da Nossa Biblioteca. Quando a entrega é para fora do Estado, por outro lado, os livros são enviados diretamente para os beneficiários ou entregues pelas empresas patrocinadoras de tal projeto.

No momento de entrega das obras literárias para as instituições, a Nossa Biblioteca realiza uma palestra sobre a importância da leitura. "O desafio com o público infantil é fornecer os livros que vão fazer os jovens se encontrarem, irem para o capítulo dois e não desistirem da leitura", comenta Adriane.